https://ria.ru/20230220/khatay-1853295994.html
В турецкой провинции Хатай при землетрясениях пострадали восемь человек
В турецкой провинции Хатай при землетрясениях пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.02.2023
В турецкой провинции Хатай при землетрясениях пострадали восемь человек
После новых землетрясений в турецкой провинции Хатай известно о восьми раненых, они госпитализированы, сообщил вице-президент Фуат Октай. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T22:32
2023-02-20T22:32
2023-02-20T22:32
в мире
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. После новых землетрясений в турецкой провинции Хатай известно о восьми раненых, они госпитализированы, сообщил вице-президент Фуат Октай. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. "На данный момент у нас информация о восьми раненых, они госпитализированы", - сообщил вице-президент на брифинге.
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хатай (провинция)
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
2023-02-20T22:32
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в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция
В мире, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция
В турецкой провинции Хатай при землетрясениях пострадали восемь человек
Вице-президент Турции Октай сообщил о восьми пострадавших при новых землетрясениях в Хатае