https://ria.ru/20230220/khatay-1853295994.html

В турецкой провинции Хатай при землетрясениях пострадали восемь человек

В турецкой провинции Хатай при землетрясениях пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.02.2023

В турецкой провинции Хатай при землетрясениях пострадали восемь человек

После новых землетрясений в турецкой провинции Хатай известно о восьми раненых, они госпитализированы, сообщил вице-президент Фуат Октай. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T22:32

2023-02-20T22:32

2023-02-20T22:32

в мире

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. После новых землетрясений в турецкой провинции Хатай известно о восьми раненых, они госпитализированы, сообщил вице-президент Фуат Октай. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8. "На данный момент у нас информация о восьми раненых, они госпитализированы", - сообщил вице-президент на брифинге.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

хатай (провинция)

турция

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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы 2023-02-20T22:32 true PT0M19S

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в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция