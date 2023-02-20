https://ria.ru/20230220/khaski-1853124510.html

В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски

В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски - РИА Новости, 20.02.2023

В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски

Депутат Советского района Самары Василий Попов с помощью автомобильного троса достал хаски, провалившуюся в колодец в заброшенном здании. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:22

2023-02-20T12:22

2023-02-20T13:04

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САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Депутат Советского района Самары Василий Попов с помощью автомобильного троса достал хаски, провалившуюся в колодец в заброшенном здании. "Как собака туда попала, ума не приложу. Вытащил автомобильным тросом. Сделал петлю, накинул и вытащил", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Депутат приложил к посту видео с животным. На кадрах видно, как Попов опустил в колодец автомобильный трос, после чего он уговорил напуганную собаку перешагнуть через ремень для того, чтобы можно было сделать петлю. Затем депутат вытащил ее из колодца. Попов добавил, что после освобождения хаски убежала.

https://ria.ru/20230218/peterburg-1852877500.html

https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html

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самара, советский район, россия, происшествия