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В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски - РИА Новости, 20.02.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230220/khaski-1853124510.html
В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски
В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски - РИА Новости, 20.02.2023
В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски
Депутат Советского района Самары Василий Попов с помощью автомобильного троса достал хаски, провалившуюся в колодец в заброшенном здании. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:22
2023-02-20T13:04
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САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Депутат Советского района Самары Василий Попов с помощью автомобильного троса достал хаски, провалившуюся в колодец в заброшенном здании. "Как собака туда попала, ума не приложу. Вытащил автомобильным тросом. Сделал петлю, накинул и вытащил", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Депутат приложил к посту видео с животным. На кадрах видно, как Попов опустил в колодец автомобильный трос, после чего он уговорил напуганную собаку перешагнуть через ремень для того, чтобы можно было сделать петлю. Затем депутат вытащил ее из колодца. Попов добавил, что после освобождения хаски убежала.
https://ria.ru/20230218/peterburg-1852877500.html
https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html
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самара, советский район, россия, происшествия
Хорошие новости, Самара, Советский район, Россия, Происшествия
12:22 20.02.2023 (обновлено: 13:04 20.02.2023)
 
В Самаре депутат спас провалившуюся в колодец хаски

В Самаре депутат Попов спас хаски, провалившуюся в колодец в заброшенном здании

© Фото : ЕЩЁ Самара/VkontakteСпасение собаки из колодца в заброшенном здании
Спасение собаки из колодца в заброшенном здании - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : ЕЩЁ Самара/Vkontakte
Спасение собаки из колодца в заброшенном здании
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 фев — РИА Новости. Депутат Советского района Самары Василий Попов с помощью автомобильного троса достал хаски, провалившуюся в колодец в заброшенном здании.
"Как собака туда попала, ума не приложу. Вытащил автомобильным тросом. Сделал петлю, накинул и вытащил", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Депутат приложил к посту видео с животным. На кадрах видно, как Попов опустил в колодец автомобильный трос, после чего он уговорил напуганную собаку перешагнуть через ремень для того, чтобы можно было сделать петлю. Затем депутат вытащил ее из колодца.
Попов добавил, что после освобождения хаски убежала.
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