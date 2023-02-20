https://ria.ru/20230220/khachaturov-1853301601.html

СМИ сообщили о задержании сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

СМИ сообщили о задержании сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ сообщили о задержании сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Армянское онлайн-издание 168.am сообщило о задержании сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - генерал-майора Григория Хачатурова Службой нацбезопасности. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:43

2023-02-20T23:43

2023-02-20T23:43

в мире

армения

сейран оганян

юрий хачатуров

одкб

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ЕРЕВАН, 20 фев - РИА Новости. Армянское онлайн-издание 168.am сообщило о задержании сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - генерал-майора Григория Хачатурова Службой нацбезопасности. В сообщении отмечается, что Хачатуров задержан по делу бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. Официального сообщения Службы национальной безопасности по этому поводу пока нет. Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян, попросившей разрешить возбудить уголовное дело против экс-министра обороны Оганяна. В генеральной прокуратуре сообщали ранее, что Оганяну вменяется растрата в крупных размерах и использование служебного положения вопреки интересам службы во время его пребывания на посту министра. В частности, по одному из эпизодов речь идет о приватизации недвижимости, которая ранее принадлежала министерству обороны.

https://ria.ru/20221217/armeniya-1839381974.html

армения

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в мире, армения, сейран оганян, юрий хачатуров, одкб