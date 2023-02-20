СМИ сообщили о задержании сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова
"168.am": СНБ Армении задержала генерал-майора Григория Хачатурова, сына экс-генсека ОДКБ
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 фев - РИА Новости. Армянское онлайн-издание 168.am сообщило о задержании сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - генерал-майора Григория Хачатурова Службой нацбезопасности.
"Бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров задержан следственным департаментом СНБ с целью дальнейшего ходатайства о его аресте", - пишет издание, ссылаясь на свои источники.
В сообщении отмечается, что Хачатуров задержан по делу бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. Официального сообщения Службы национальной безопасности по этому поводу пока нет.
Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян, попросившей разрешить возбудить уголовное дело против экс-министра обороны Оганяна.
В генеральной прокуратуре сообщали ранее, что Оганяну вменяется растрата в крупных размерах и использование служебного положения вопреки интересам службы во время его пребывания на посту министра. В частности, по одному из эпизодов речь идет о приватизации недвижимости, которая ранее принадлежала министерству обороны.
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