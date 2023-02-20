11:36 20.02.2023 (обновлено: 11:52 20.02.2023)
Активисты заблокировали дома депутатов кнессета, сообщили СМИ
СМИ: активисты заблокировали дома депутатов кнессета перед заседанием по судебной реформе
© AP Photo / Sebastian ScheinerКнессет
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Кнессет. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Протестующие против судебной реформы в Израиле в понедельник утром заблокировали дома нескольких депутатов в попытке помешать им попасть в парламент (Кнессет) для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей, сообщают израильские СМИ.
По данным газеты The Times of Israel, несколько десятков протестующих заблокировали вход в дом председателя законодательной комиссии Кнессета Симхи Ротмана, депутата от партии "Религиозный сионизм". Также активисты заблокировали дом члена парламента от правящей партии "Ликуд" Тали Готлиб, которая является активной сторонницей судебной реформы. Протестующие, в частности, не позволили Готлиб отвезти свою дочь, страдающую аутизмом, в школу.
Демонстрация также прошла перед домом министра образования Йоава Киша.
По данным издания, полиция задержала несколько протестующих в разных районах.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху осудил протесты, назвав поведение активистов "незаконным".
"Когда демонстранты препятствуют представителям общественности прийти и проголосовать в Кнессете и приносят страдание девочке с аутизмом - демонстранты, которые говорят о демократии, сами приводят к нарушениям демократических принципов, когда лишают представителей общественности возможности воспользоваться основным демократическим правом - голосовать", - говорится в сообщении премьера в его официальном телеграм канале.
Лидер оппозиции Яир Лапид, который выступает решительно против судебной реформы, также осудил поведение протестующих, несмотря на активную поддержку протестов на прошлой неделе.
"Я решительно осуждаю осаду дома депутата Тали Готлиб, матери девочки с особыми потребностями, и тот факт, что ей не разрешили отвести дочь в школу. Это не наш путь. Это не путь протеста. Я посылаю Тали силы и обнимаю ее дочь", - написал Лапид в Twitter.
В понедельник депутаты Кнессета соберутся для голосования в первом чтении по законопроекту, который в случае одобрения предоставит правящей коалиции контроль над комитетом по назначениям судей. Данный комитет занимается отбором судей для Верховного суда.
Критики реформы утверждают, что она подорвет демократический характер Государства Израиль и поставит страну на грань социального и конституционного коллапса.
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