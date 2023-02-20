https://ria.ru/20230220/izobretenie-1853052217.html
Российские ученые создали "умную" ткань, устойчивую к огню и воде
Российские ученые создали "умную" ткань, устойчивую к огню и воде - РИА Новости, 20.02.2023
Российские ученые создали "умную" ткань, устойчивую к огню и воде
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали способ отделки ткани, позволяющий сделать материалы... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:10
2023-02-20T08:10
2023-02-20T11:03
наука
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали способ отделки ткани, позволяющий сделать материалы разных цветов одновременно устойчивыми к огню, воде и другим повреждающим факторам, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования. В основе новой разработки — ткани из так называемых мета-арамидных волокон, которые в необработанном состоянии выдерживают температуру 450 градусов Цельсия, но очень плохо окрашиваются. Петербургским ученым удалось решить эту проблему: они не просто получили ткань с колористической отделкой, но и расширили температурные диапазоны ее использования. После отделки "умная ткань" выдерживает температуру от минус 80 градусов до плюс 540 градусов Цельсия, сохраняя свою прочность. По мнению разработчиков, их изобретение будет востребовано при производстве спецодежды, негорящих мебельных тканей и напольных покрытий, а также безопасных материалов для внутренней отделки транспорта — судов, автомобилей, поездов и космических аппаратов. Кроме того, из этой "умной ткани" можно производить защитную одежду разных цветов. Технологию уже отработали разработчики на экспериментальных партиях. Она внедряется на отечественных предприятиях, производящих функциональные ткани различного назначения.
https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Технологии, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука
08:10 20.02.2023 (обновлено: 11:03 20.02.2023)
Российские ученые создали "умную" ткань, устойчивую к огню и воде
Российские ученые разработали ткань из мета-арамидных волокон, устойчивую к огню и воде
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали способ отделки ткани, позволяющий сделать материалы разных цветов одновременно устойчивыми к огню, воде и другим повреждающим факторам, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.
В основе новой разработки — ткани из так называемых мета-арамидных волокон, которые в необработанном состоянии выдерживают температуру 450 градусов Цельсия, но очень плохо окрашиваются.
Петербургским ученым удалось решить эту проблему: они не просто получили ткань с колористической отделкой, но и расширили температурные диапазоны ее использования. После отделки "умная ткань" выдерживает температуру от минус 80 градусов до плюс 540 градусов Цельсия, сохраняя свою прочность.
По мнению разработчиков, их изобретение будет востребовано при производстве спецодежды, негорящих мебельных тканей и напольных покрытий, а также безопасных материалов для внутренней отделки транспорта — судов, автомобилей, поездов и космических аппаратов. Кроме того, из этой "умной ткани" можно производить защитную одежду разных цветов.
"Преимуществом также является сокращение нескольких технологических стадий при создании ткани, что упрощает производство. <...> Разработка полностью импортозамещающая, показатели огнезащитных свойств, термостабильности, водо- и маслостойкости, биоцидности соответствует мировым аналогам", — пояснила автор разработки, профессор кафедры химических технологий указанного университета Тамара Дянкова.
Технологию уже отработали разработчики на экспериментальных партиях. Она внедряется на отечественных предприятиях, производящих функциональные ткани различного назначения.