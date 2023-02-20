https://ria.ru/20230220/izobretenie-1853052217.html

Российские ученые создали "умную" ткань, устойчивую к огню и воде

Российские ученые создали "умную" ткань, устойчивую к огню и воде - РИА Новости, 20.02.2023

Российские ученые создали "умную" ткань, устойчивую к огню и воде

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали способ отделки ткани, позволяющий сделать материалы... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:10

2023-02-20T08:10

2023-02-20T11:03

наука

технологии

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали способ отделки ткани, позволяющий сделать материалы разных цветов одновременно устойчивыми к огню, воде и другим повреждающим факторам, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования. В основе новой разработки — ткани из так называемых мета-арамидных волокон, которые в необработанном состоянии выдерживают температуру 450 градусов Цельсия, но очень плохо окрашиваются. Петербургским ученым удалось решить эту проблему: они не просто получили ткань с колористической отделкой, но и расширили температурные диапазоны ее использования. После отделки "умная ткань" выдерживает температуру от минус 80 градусов до плюс 540 градусов Цельсия, сохраняя свою прочность. По мнению разработчиков, их изобретение будет востребовано при производстве спецодежды, негорящих мебельных тканей и напольных покрытий, а также безопасных материалов для внутренней отделки транспорта — судов, автомобилей, поездов и космических аппаратов. Кроме того, из этой "умной ткани" можно производить защитную одежду разных цветов. Технологию уже отработали разработчики на экспериментальных партиях. Она внедряется на отечественных предприятиях, производящих функциональные ткани различного назначения.

https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, навигатор абитуриента, университетская наука