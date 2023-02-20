https://ria.ru/20230220/issledovanie-1853047844.html
Россияне в 2022 году активно покупали мебель для сна, показало исследование
Россияне в 2022 году активно покупали мебель для сна, показало исследование - РИА Новости, 20.02.2023
Россияне в 2022 году активно покупали мебель для сна, показало исследование
Россияне в прошлом году активно обновляли интерьер у себя дома - продажи мебели увеличились более чем в два раза год к году, при этом наибольшей популярностью... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T06:19
2023-02-20T06:19
2023-02-20T06:19
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне в прошлом году активно обновляли интерьер у себя дома - продажи мебели увеличились более чем в два раза год к году, при этом наибольшей популярностью пользовали предметы для сна, еды и хранения вещей, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что второе место по популярности заняла корпусная мебель и мебель для хранения, продажи которой увеличились в 2,3 раза. Напольные вешалки для верхней одежды, полки для обуви в прихожую, этажерки на колесиках, стеллажи для ванной, пластиковые комоды с ящиками оказались в числе самых продаваемых. "Третье место заняли столы и стулья, продажи которых за год увеличились почти вдвое. Россияне обзаводились деревянными табуретами, складными стульями, журнальными и туалетными столиками, мягкими стульями и обеденными столами. Многие полностью обновляли обеденные зоны, покупая комплекты столов и стульев (эта категория увеличилась в 6,5 раз год к году, став одной из самых быстрорастущих среди мебели)", - добавили в компании. Кроме того, покупатели проявляли интерес и к мягкой мебели. Например, продажи диванов выросли в четыре раза год к году, продажи разнообразных кресел - в 2,5 раза. Самой большой популярностью пользовались кресла-мешки, кресла-качалки, пуфики и офисные диваны. В среднем эта категория мебели выросла на 60% год к году. При этом компьютерная и офисная мебелью в 2022 году пользовалась не такой большой популярностью, как товары для комфортного сна, еды и хранения вещей. Продажи компьютерных кресел, подставок под ноутбук, письменных столов и прочей офисной мебели, а также мебели для сада прирастали более умеренными темпами.
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общество
Россияне в 2022 году активно покупали мебель для сна, показало исследование
Исследование Ozon: россияне в 2022 году активно покупали мебель для сна
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россияне в прошлом году активно обновляли интерьер у себя дома - продажи мебели увеличились более чем в два раза год к году, при этом наибольшей популярностью пользовали предметы для сна, еды и хранения вещей, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Самый большой спрос в целом по стране в прошлом году был на мебель для сна. Эта категория выросла в 2,8 раза год к году. Россияне купили в 4,4 раза больше кроватей, чем в 2021 году и в 2,8 раза больше матрасов, особенно беспружинных или с независимыми пружинами. Популярностью пользовались также раскладушки и детские кровати", - говорится в исследовании.
Отмечается, что второе место по популярности заняла корпусная мебель и мебель для хранения, продажи которой увеличились в 2,3 раза. Напольные вешалки для верхней одежды, полки для обуви в прихожую, этажерки на колесиках, стеллажи для ванной, пластиковые комоды с ящиками оказались в числе самых продаваемых.
"Третье место заняли столы и стулья, продажи которых за год увеличились почти вдвое. Россияне обзаводились деревянными табуретами, складными стульями, журнальными и туалетными столиками, мягкими стульями и обеденными столами. Многие полностью обновляли обеденные зоны, покупая комплекты столов и стульев (эта категория увеличилась в 6,5 раз год к году, став одной из самых быстрорастущих среди мебели)", - добавили в компании.
Кроме того, покупатели проявляли интерес и к мягкой мебели. Например, продажи диванов выросли в четыре раза год к году, продажи разнообразных кресел - в 2,5 раза. Самой большой популярностью пользовались кресла-мешки, кресла-качалки, пуфики и офисные диваны. В среднем эта категория мебели выросла на 60% год к году.
При этом компьютерная и офисная мебелью в 2022 году пользовалась не такой большой популярностью, как товары для комфортного сна, еды и хранения вещей. Продажи компьютерных кресел, подставок под ноутбук, письменных столов и прочей офисной мебели, а также мебели для сада прирастали более умеренными темпами.