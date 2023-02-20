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Постпред России в Вене прокомментировал "вбросы" СМИ по иранскому атому
Постпред России в Вене прокомментировал "вбросы" СМИ по иранскому атому - РИА Новости, 20.02.2023
Постпред России в Вене прокомментировал "вбросы" СМИ по иранскому атому
Нельзя идти на поводу у "вбросов", которыми оперируют некоторые СМИ, и нагнетать страсти с учетом чувствительности ситуации вокруг темы иранского атома, нужно... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T22:54
2023-02-20T22:54
2023-02-20T22:58
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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Нельзя идти на поводу у "вбросов", которыми оперируют некоторые СМИ, и нагнетать страсти с учетом чувствительности ситуации вокруг темы иранского атома, нужно дождаться выводов экспертов, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на два неназванных дипломатических источника о том, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране частицы со степенью обогащения 84%. "С учетом чувствительности ситуации нельзя идти на поводу у подобных вбросов и нагнетать страсти. Необходимо дождаться завершения проработки данного вопроса между МАГАТЭ и ИРИ в рамках их двустороннего взаимодействия, как это предписано протоколами агентства. Очевидно, что руководство секретариата не хотело афишировать ведущуюся работу, но "утечки" заставили его опубликовать в социальных сетях собственный комментарий. В нем отмечается, что Агентство в курсе данных сообщений в СМИ, работа по изучению результатов последних проверок в Иране продолжается, а Совет управляющих будет проинформирован по мере необходимости", - заявил Ульянов. "Поэтому не будем спешить с выводами, как это делают любители, а дождемся профессиональной и беспристрастной проработки экспертами", - добавил он.
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в мире, иран, михаил ульянов, россия, магатэ, сша
В мире, Иран, Михаил Ульянов, Россия, МАГАТЭ, США
22:54 20.02.2023 (обновлено: 22:58 20.02.2023)
Постпред России в Вене прокомментировал "вбросы" СМИ по иранскому атому
Ульянов призвал СМИ перестать нагнетать ситуацию вокруг темы иранского атома
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Нельзя идти на поводу у "вбросов", которыми оперируют некоторые СМИ, и нагнетать страсти с учетом чувствительности ситуации вокруг темы иранского атома, нужно дождаться выводов экспертов, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на два неназванных дипломатических источника о том, что инспекторы МАГАТЭ
обнаружили в Иране частицы со степенью обогащения 84%.
"С учетом чувствительности ситуации нельзя идти на поводу у подобных вбросов и нагнетать страсти. Необходимо дождаться завершения проработки данного вопроса между МАГАТЭ и ИРИ в рамках их двустороннего взаимодействия, как это предписано протоколами агентства. Очевидно, что руководство секретариата не хотело афишировать ведущуюся работу, но "утечки" заставили его опубликовать в социальных сетях собственный комментарий. В нем отмечается, что Агентство в курсе данных сообщений в СМИ, работа по изучению результатов последних проверок в Иране продолжается, а Совет управляющих будет проинформирован по мере необходимости", - заявил Ульянов.
"Поэтому не будем спешить с выводами, как это делают любители, а дождемся профессиональной и беспристрастной проработки экспертами", - добавил он.