https://ria.ru/20230220/iran-1853298134.html

Постпред России в Вене прокомментировал "вбросы" СМИ по иранскому атому

Постпред России в Вене прокомментировал "вбросы" СМИ по иранскому атому - РИА Новости, 20.02.2023

Постпред России в Вене прокомментировал "вбросы" СМИ по иранскому атому

Нельзя идти на поводу у "вбросов", которыми оперируют некоторые СМИ, и нагнетать страсти с учетом чувствительности ситуации вокруг темы иранского атома, нужно... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T22:54

2023-02-20T22:54

2023-02-20T22:58

в мире

иран

михаил ульянов

россия

магатэ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:377:2730:1913_1920x0_80_0_0_d35f7e4125f5206ae609a99565f67bf1.jpg

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Нельзя идти на поводу у "вбросов", которыми оперируют некоторые СМИ, и нагнетать страсти с учетом чувствительности ситуации вокруг темы иранского атома, нужно дождаться выводов экспертов, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на два неназванных дипломатических источника о том, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране частицы со степенью обогащения 84%. "С учетом чувствительности ситуации нельзя идти на поводу у подобных вбросов и нагнетать страсти. Необходимо дождаться завершения проработки данного вопроса между МАГАТЭ и ИРИ в рамках их двустороннего взаимодействия, как это предписано протоколами агентства. Очевидно, что руководство секретариата не хотело афишировать ведущуюся работу, но "утечки" заставили его опубликовать в социальных сетях собственный комментарий. В нем отмечается, что Агентство в курсе данных сообщений в СМИ, работа по изучению результатов последних проверок в Иране продолжается, а Совет управляющих будет проинформирован по мере необходимости", - заявил Ульянов. "Поэтому не будем спешить с выводами, как это делают любители, а дождемся профессиональной и беспристрастной проработки экспертами", - добавил он.

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852042790.html

иран

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, михаил ульянов, россия, магатэ, сша