09:32 20.02.2023 (обновлено: 09:39 20.02.2023)
Слуцкий рассказал о работе над единой цифровой валютой с Ираном
Депутат Слуцкий: единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу года
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу года, это перспективное направление, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг сообщил РИА Новости, что Россия и Иран ведут обсуждение создания единой цифровой валюты для международных расчетов, этот вопрос также затрагивался в ходе визита делегации Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным в Иран в январе.
15 февраля, 06:36ТуризмТуроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран
"К этапу реализации мы можем подойти к концу года. Но то, что это перспективное направление – абсолютно точно", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос, на каком этапе находится создание единой цифровой валюты.
Он отметил, что эта идея "более, чем своевременная".
Ранее в феврале посол РФ в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. По его словам, процесс "пока находится в рабочей стадии", вопрос требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.
9 февраля, 07:19Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют