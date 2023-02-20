https://ria.ru/20230220/iran-1853061773.html

Слуцкий рассказал о работе над единой цифровой валютой с Ираном

Слуцкий рассказал о работе над единой цифровой валютой с Ираном - РИА Новости, 20.02.2023

Слуцкий рассказал о работе над единой цифровой валютой с Ираном

Единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу года, это перспективное направление, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:32

2023-02-20T09:32

2023-02-20T09:39

технологии

иран

россия

леонид слуцкий (политик)

валерий гартунг

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экономика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Единая цифровая валюта с Ираном может быть реализована к концу года, это перспективное направление, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Ранее глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг сообщил РИА Новости, что Россия и Иран ведут обсуждение создания единой цифровой валюты для международных расчетов, этот вопрос также затрагивался в ходе визита делегации Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным в Иран в январе. "К этапу реализации мы можем подойти к концу года. Но то, что это перспективное направление – абсолютно точно", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос, на каком этапе находится создание единой цифровой валюты. Он отметил, что эта идея "более, чем своевременная". Ранее в феврале посол РФ в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. По его словам, процесс "пока находится в рабочей стадии", вопрос требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.

https://ria.ru/20230215/iran-1851947550.html

https://ria.ru/20230209/iran-1850710868.html

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Дарья Буймова

технологии, иран, россия, леонид слуцкий (политик), валерий гартунг, вячеслав володин, экономика