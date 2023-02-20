https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html

В Турции и Сирии опасаются вспышек опасных инфекций

В Турции и Сирии опасаются вспышек опасных инфекций - РИА Новости, 20.02.2023

В Турции и Сирии опасаются вспышек опасных инфекций

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) видит риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры, в пострадавших от... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:05

2023-02-20T16:05

2023-02-20T17:47

в мире

турция

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) видит риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры, в пострадавших от землетрясений районах Турции и Сирии, говорится в его сообщении. "В ближайшие недели высока вероятность всплеска случаев холеры в пострадавших районах", - отмечается в релизе. Кроме того, не исключено развитие других болезней в лагерях для пострадавших, таких как гепатит А и ротавирус. К распространению заболеваний может приводить ограниченный доступ к чистой воде, неадекватные санитарно-гигиенические условия, ненадлежащее охлаждение и приготовление пищи. Респираторные инфекции "вызывают особую озабоченность", риск их вспышек возрастает ввиду переселения пострадавших во временные лагеря, где невозможно избежать скопления людей, говорится в релизе.

https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853145631.html

турция

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии