https://ria.ru/20230220/himars-1853140340.html
Новый пакет военной помощи Украине будет включать HIMARS, заявил Байден
Новый пакет военной помощи Украине будет включать HIMARS, заявил Байден - РИА Новости, 20.02.2023
Новый пакет военной помощи Украине будет включать HIMARS, заявил Байден
Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи, о котором будет объявлено во вторник, передает агентство РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:15
2023-02-20T13:15
2023-02-20T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи, о котором будет объявлено во вторник, передает агентство Рейтер.Отмечается, что новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230220/rossiya-1852999905.html
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в мире, украина, джо байден, рсзо himars, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, РСЗО HIMARS, США, НАТО
13:15 20.02.2023 (обновлено: 13:28 20.02.2023)
Новый пакет военной помощи Украине будет включать HIMARS, заявил Байден
Байден заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет включать HIMARS