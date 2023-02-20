https://ria.ru/20230220/hawk-1853186732.html

Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле

Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле - РИА Новости, 20.02.2023

Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что списанные в Израиле зенитно-ракетные комплексы Hawk находятся в ненадлежащем состоянии, поэтому они не... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:45

2023-02-20T15:45

2023-02-20T15:45

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израиль

украина

владимир зеленский

бени ганц

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что списанные в Израиле зенитно-ракетные комплексы Hawk находятся в ненадлежащем состоянии, поэтому они не будут переданы украинской стороне. "Мы этот вопрос проверяли с Минобороны Израиля. На самом деле эти системы еще десять лет назад были списаны и находятся в ненадлежащем состоянии. То есть военный атташе ездил, руками трогал и подтвердил, что там, к сожалению, нечего передавать. Они действительно 60-х годов, и их просто списали. Это не какой-то злой умысел, это вопрос нецелесообразности передачи хлама, который не работает", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что власти США обратились к Израилю с просьбой отправить на Украину списанные системы противовоздушной обороны Hawk. Глава МИД Израиля Эли Коэн 16 февраля посетил с визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.

https://ria.ru/20230216/sistema-1852478445.html

https://ria.ru/20230206/trebovanie-1849916053.html

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в мире, израиль, украина, владимир зеленский, бени ганц