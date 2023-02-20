Рейтинг@Mail.ru
Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/hawk-1853186732.html
Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле
Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле - РИА Новости, 20.02.2023
Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что списанные в Израиле зенитно-ракетные комплексы Hawk находятся в ненадлежащем состоянии, поэтому они не... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:45
2023-02-20T15:45
в мире
израиль
украина
владимир зеленский
бени ганц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825080753_0:168:900:674_1920x0_80_0_0_2eba85ba53b150e0b4feaf7e94284865.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что списанные в Израиле зенитно-ракетные комплексы Hawk находятся в ненадлежащем состоянии, поэтому они не будут переданы украинской стороне. "Мы этот вопрос проверяли с Минобороны Израиля. На самом деле эти системы еще десять лет назад были списаны и находятся в ненадлежащем состоянии. То есть военный атташе ездил, руками трогал и подтвердил, что там, к сожалению, нечего передавать. Они действительно 60-х годов, и их просто списали. Это не какой-то злой умысел, это вопрос нецелесообразности передачи хлама, который не работает", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости". Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что власти США обратились к Израилю с просьбой отправить на Украину списанные системы противовоздушной обороны Hawk. Глава МИД Израиля Эли Коэн 16 февраля посетил с визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
https://ria.ru/20230216/sistema-1852478445.html
https://ria.ru/20230206/trebovanie-1849916053.html
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825080753_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_a9b30a6ce06234bd7b3e04e0b4e6f994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, владимир зеленский, бени ганц
В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Бени Ганц
15:45 20.02.2023
 
Киев не получит ЗРК Hawk, сообщил посол Украины в Израиле

Посол Корнийчук: Израиль отказался передать Украине ЗРК Hawk из-за ненадлежащего состояния

© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсетиПосол Украины в Израиле Евгений Корнийчук
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсети
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что списанные в Израиле зенитно-ракетные комплексы Hawk находятся в ненадлежащем состоянии, поэтому они не будут переданы украинской стороне.
"Мы этот вопрос проверяли с Минобороны Израиля. На самом деле эти системы еще десять лет назад были списаны и находятся в ненадлежащем состоянии. То есть военный атташе ездил, руками трогал и подтвердил, что там, к сожалению, нечего передавать. Они действительно 60-х годов, и их просто списали. Это не какой-то злой умысел, это вопрос нецелесообразности передачи хлама, который не работает", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 17:13
Израиль поможет Киеву в разработке системы предупреждения ракетных ударов
Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что власти США обратились к Израилю с просьбой отправить на Украину списанные системы противовоздушной обороны Hawk.
Глава МИД Израиля Эли Коэн 16 февраля посетил с визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Коэн заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему расширить поддержку Украины и участвовать в ее восстановлении.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 01:25
СМИ: Украина потребовала от Израиля денег и осуждения действий России
 
В миреИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийБени Ганц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала