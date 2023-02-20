Акции в поддержку Саакашвили проходят в трех крупнейших городах в Грузии
В Тбилиси, Батуми и Кутаиси оппозиция проводит акции в поддержку Саакашвили
© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 фев - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники проводят в Тбилиси, Батуми и Кутаиси акции с требованием освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Сторонники Саакашвили собрались в центре этих городов. В Тбилиси акция проходит перед зданием администрации правительства.
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"Эта акция имеет большое значение, так как общественность создает историю. Активность народа, желание и позиции всегда важны", - заявила журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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