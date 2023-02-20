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Акции в поддержку Саакашвили проходят в трех крупнейших городах в Грузии - РИА Новости, 20.02.2023
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Акции в поддержку Саакашвили проходят в трех крупнейших городах в Грузии
Акции в поддержку Саакашвили проходят в трех крупнейших городах в Грузии - РИА Новости, 20.02.2023
Акции в поддержку Саакашвили проходят в трех крупнейших городах в Грузии
Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники проводят в Тбилиси, Батуми и Кутаиси акции с требованием... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:48
2023-02-20T15:48
в мире
грузия
тбилиси
батуми
михаил саакашвили
гиули аласания
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 20 фев - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники проводят в Тбилиси, Батуми и Кутаиси акции с требованием освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Сторонники Саакашвили собрались в центре этих городов. В Тбилиси акция проходит перед зданием администрации правительства. "Эта акция имеет большое значение, так как общественность создает историю. Активность народа, желание и позиции всегда важны", - заявила журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания. Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230220/zelenskiy-1853182959.html
https://ria.ru/20230215/saakashvili-1852251060.html
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в мире, грузия, тбилиси, батуми, михаил саакашвили, гиули аласания, ираклий гарибашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Тбилиси, Батуми, Михаил Саакашвили, Гиули Аласания, Ираклий Гарибашвили, Единое национальное движение
15:48 20.02.2023
 
Акции в поддержку Саакашвили проходят в трех крупнейших городах в Грузии

В Тбилиси, Батуми и Кутаиси оппозиция проводит акции в поддержку Саакашвили

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Стрингер
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Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 фев - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники проводят в Тбилиси, Батуми и Кутаиси акции с требованием освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Сторонники Саакашвили собрались в центре этих городов. В Тбилиси акция проходит перед зданием администрации правительства.
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"Эта акция имеет большое значение, так как общественность создает историю. Активность народа, желание и позиции всегда важны", - заявила журналистам мать Саакашвили Гиули Аласания.
Члены семьи Саакашвили ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. В Тбилисском горсуде рассматривалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили с целью его лечения в заграничной клинике, но суд отказал адвокатам в этом ходатайстве.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияТбилисиБатумиМихаил СаакашвилиГиули АласанияИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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