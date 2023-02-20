https://ria.ru/20230220/ges-1853215683.html
Мэр Новой Каховки рассказал, когда можно будет запустить ГЭС
Мэр Новой Каховки рассказал, когда можно будет запустить ГЭС - РИА Новости, 20.02.2023
Мэр Новой Каховки рассказал, когда можно будет запустить ГЭС
Запуск Каховской ГЭС будет возможен после освобождения правобережной части Херсонской области, состояние станции находится под постоянным контролем... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:20
2023-02-20T17:20
2023-02-20T17:21
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Запуск Каховской ГЭС будет возможен после освобождения правобережной части Херсонской области, состояние станции находится под постоянным контролем специалистов, сообщил РИА Новости мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Как отметил градоначальник, гидроэлектростанция не брошена и находится под постоянным контролем высококвалифицированных технических специалистов и военных, чтобы не допустить возможных прорывов и разрушений. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
https://ria.ru/20230218/kherson-1852872053.html
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новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), россия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Россия
17:20 20.02.2023 (обновлено: 17:21 20.02.2023)
Мэр Новой Каховки рассказал, когда можно будет запустить ГЭС
Леонтьев: Каховскую ГЭС запустят после освобождения правобережной части Херсонской области