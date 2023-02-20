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Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины - РИА Новости, 20.02.2023
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Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины
Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины - РИА Новости, 20.02.2023
Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины
Предстоящие недели будут определяющими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T06:29
2023-02-20T08:51
в мире
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борис писториус
германия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Предстоящие недели будут определяющими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг. Писториус назвал "важнейшим приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны Украины. По его словам, этого необходимо достичь "в следующие три месяца". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, борис писториус, германия, владимир путин, россия
В мире, Украина, Борис Писториус, Германия, Владимир Путин, Россия
06:29 20.02.2023 (обновлено: 08:51 20.02.2023)
 
Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины

Министр обороны ФРГ Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Предстоящие недели будут определяющими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг.

"Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Писториус назвал "важнейшим приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны Украины. По его словам, этого необходимо достичь "в следующие три месяца".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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