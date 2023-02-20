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Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины
Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины - РИА Новости, 20.02.2023
Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины
Предстоящие недели будут определяющими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T06:29
2023-02-20T06:29
2023-02-20T08:51
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Предстоящие недели будут определяющими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг. Писториус назвал "важнейшим приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны Украины. По его словам, этого необходимо достичь "в следующие три месяца". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20230218/oruzhie-1852909526.html
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06:29 20.02.2023 (обновлено: 08:51 20.02.2023)
Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины
Министр обороны ФРГ Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины