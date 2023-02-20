https://ria.ru/20230220/germaniya-1853048147.html

Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины

Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины - РИА Новости, 20.02.2023

Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины

Предстоящие недели будут определяющими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T06:29

2023-02-20T06:29

2023-02-20T08:51

в мире

украина

борис писториус

германия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Предстоящие недели будут определяющими для Украины, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Блумберг. Писториус назвал "важнейшим приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны Украины. По его словам, этого необходимо достичь "в следующие три месяца". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20230218/oruzhie-1852909526.html

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в мире, украина, борис писториус, германия, владимир путин, россия