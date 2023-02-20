https://ria.ru/20230220/front-1853124640.html
Боец Западного военного округа рассказал, что придает ему силы на фронте
Боец Западного военного округа рассказал, что придает ему силы на фронте - РИА Новости, 20.02.2023
Боец Западного военного округа рассказал, что придает ему силы на фронте
Чувство патриотизма, желание отстоять Родину и поддержка близких дают силы и помогают в выполнении задач на фронте, рассказал РИА Новости боец Западного... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:22
2023-02-20T12:22
2023-02-20T12:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
луганская народная республика
кременная
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Чувство патриотизма, желание отстоять Родину и поддержка близких дают силы и помогают в выполнении задач на фронте, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа, выполняющий ряд задач в составе расчета гаубицы Д-30 на Кременском направлении в Донбассе. Ранее сообщалось о продвижении сил РФ на Кременском участке фронта. "Силу нам дает наш патриотизм и желание отстоять нашу Родину. Важна поддержка близких. Каждого здесь кто-то ждет дома, и поэтому боевой настрой прекрасный", - рассказал боец. Его сослуживцы также поблагодарили родных за поддержку. "В первую очередь хочется поблагодарить родных, близких, маму, папу, жену, за то, что помогают. Всей России большое спасибо. Что вы за нас молитесь, помогаете", - сказал один из российских военнослужащих. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
россия
луганская народная республика
кременная
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Артиллеристы ЗВО о своей работе и о том, что придает сил
Артиллеристы ЗВО в редкие минуты отдыха рассказали РИА Новости о своей работе, о том, что дает силы, и передали приветы родным и всей России
2023-02-20T12:22
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика, кременная, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Луганская Народная Республика, Кременная, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:22 20.02.2023 (обновлено: 12:28 20.02.2023)
Боец Западного военного округа рассказал, что придает ему силы на фронте
Боец Западного военного округа: патриотизм и поддержка близких придают силы на фронте