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ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро, заявил эксперт
ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2023
ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро, заявил эксперт
Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T05:23
2023-02-20T05:23
2023-02-20T05:50
германия
украина
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро."Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", - заявил Фрацшер в интервью газете Rheinische Post.По его словам, Германия особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".
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германия, украина, россия
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05:23 20.02.2023 (обновлено: 05:50 20.02.2023)
ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро, заявил эксперт
Глава DIW Фратчер: ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро