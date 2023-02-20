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В России стартует форум молодых теологов
В России стартует форум молодых теологов - РИА Новости, 20.02.2023
В России стартует форум молодых теологов
Второй Всероссийский форум молодых теологов пройдет в РФ 20 и 21 февраля, сообщили в Научно-образовательной теологической ассоциации. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:31
2023-02-20T09:31
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Второй Всероссийский форум молодых теологов пройдет в РФ 20 и 21 февраля, сообщили в Научно-образовательной теологической ассоциации. Форум пройдет на федеральных и региональных площадках на базе университетов и духовных школ НОТА в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Краснодаре, Улан-Удэ, Махачкале, Курске, Орле и Туле. Основных научных направлений форума запланировано 18. Среди них — формирование вероучительных систем, роль исторической методологии в теологических исследованиях, государственно-конфессиональные отношения как сфера профессиональной деятельности теолога, теология в социально-политической и пространственной семиотике, теология в контексте междисциплинарных связей, теология и межрелигиозный диалог и другие. НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно информации на ее сайте, ассоциация призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), возглавлявший ее с момента создания, согласно информации сайта НОТА, сохраняет посты ее президента и председателя совета.
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Религия, Навигатор абитуриента, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Религия
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Второй Всероссийский форум молодых теологов пройдет в РФ 20 и 21 февраля, сообщили в Научно-образовательной теологической ассоциации.
"Цель форума — объединить молодых исследователей-теологов традиционных религий России на единой дискуссионной площадке с целью развития межрелигиозного диалога, обмена знаниями и открытого обсуждения ключевых вопросов теологии, апробация результатов научных исследований магистрантов, аспирантов и молодых ученых, совершенствование профессиональных компетенций обучающейся студенческой молодежи", — говорится в программе форума, предоставленной РИА Новости НОТА.
Форум пройдет на федеральных и региональных площадках на базе университетов и духовных школ НОТА в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Краснодаре, Улан-Удэ, Махачкале, Курске, Орле и Туле.
Основных научных направлений форума запланировано 18. Среди них — формирование вероучительных систем, роль исторической методологии в теологических исследованиях, государственно-конфессиональные отношения как сфера профессиональной деятельности теолога, теология в социально-политической и пространственной семиотике, теология в контексте междисциплинарных связей, теология и межрелигиозный диалог и другие.
НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно информации на ее сайте, ассоциация призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии.
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), возглавлявший ее с момента создания, согласно информации сайта НОТА, сохраняет посты ее президента и председателя совета.