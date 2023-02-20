Рейтинг@Mail.ru
Концерн Boeing поставит Израилю 25 современных истребителей F-15 - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/f-15-1853202289.html
Концерн Boeing поставит Израилю 25 современных истребителей F-15
Концерн Boeing поставит Израилю 25 современных истребителей F-15 - РИА Новости, 20.02.2023
Концерн Boeing поставит Израилю 25 современных истребителей F-15
Американский концерн Boeing в рамках расширения сотрудничества с Израилем поставит израильским ВВС 25 новейших истребителей F-15 с возможностью удвоить партию в РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:46
2023-02-20T16:46
в мире
израиль
boeing 707
сша
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0827564d7e1df1e3e4c040626a68334b.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский концерн Boeing в рамках расширения сотрудничества с Израилем поставит израильским ВВС 25 новейших истребителей F-15 с возможностью удвоить партию в будущем, говорится в пресс-релизе концерна, распространенном в понедельник. "Boeing также поставит Израилю 25 новых современных истребителей F-15 IA (Israel Advanced). В будущем есть возможность поставить еще 25 таких самолетов", - говорится в пресс-релизе. В компании добавили, что Израиль также получит четыре военных самолёта-заправщика Boeing KC-46 с возможностью получить еще четыре таких же заправщика в будущем. "KC-46 - это высокотехнологичный заправщик, который заменит устаревшие самолеты Boeing 707, которые в настоящее время используется израильскими ВВС в качестве заправщиков. Поставки ожидаются в 2025 году", - сообщила компания. В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу в Иерусалиме с президентом и главным исполнительным директором подразделения Boeing Defense, Space and Security Тедом Колбертом. На встрече, на которой также присутствовал президент дочерней компании Boeing Israel Идо Нехоштан, обсуждались нынешнее сотрудничество Boeing с израильской промышленностью, а также будущие соглашения с Израилем в области безопасности. Израиль сделал первоначальный запрос на истребители F-15 IA (израильский вариант усовершенствованного F-15EX) в 2020 году, однако поставки откладывались. В январе 2023 года министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей F-15 EX. По данным газеты The Times of Israel, если сделка состоится, то это станет первым приобретением истребителей F-15 израильскими ВВС за два десятилетия. Издание сообщает со ссылкой на Колберта, что данный самолет способен нести больше вооружений, чем любой другой истребитель в своем классе, а также запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов. Колберт сказал на брифинге для израильских военных журналистов, что грузоподъемность F-15 EX "непревзойденная", а в сочетании с дальностью полета самолетов-заправщиков KC-46 этот истребитель "поддержит длинную руку Израиля", в том числе для ударов по иранским объектам, сообщает издание The Jerusalem Post.
https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html
https://ria.ru/20230211/omu-1851253685.html
https://ria.ru/20221128/vooruzheniya-1834677334.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cf076e61f0a806e18bfad6ecdf8abc86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, boeing 707, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Boeing 707, США, Биньямин Нетаньяху
16:46 20.02.2023
 
Концерн Boeing поставит Израилю 25 современных истребителей F-15

Концерн Boeing поставит Израилю 25 истребителей F-15 с возможностью удвоить партию

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanИстребитель F-15E Strike Eagle
Истребитель F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский концерн Boeing в рамках расширения сотрудничества с Израилем поставит израильским ВВС 25 новейших истребителей F-15 с возможностью удвоить партию в будущем, говорится в пресс-релизе концерна, распространенном в понедельник.
"Boeing также поставит Израилю 25 новых современных истребителей F-15 IA (Israel Advanced). В будущем есть возможность поставить еще 25 таких самолетов", - говорится в пресс-релизе.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 15:37
Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны
В компании добавили, что Израиль также получит четыре военных самолёта-заправщика Boeing KC-46 с возможностью получить еще четыре таких же заправщика в будущем.
"KC-46 - это высокотехнологичный заправщик, который заменит устаревшие самолеты Boeing 707, которые в настоящее время используется израильскими ВВС в качестве заправщиков. Поставки ожидаются в 2025 году", - сообщила компания.
В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу в Иерусалиме с президентом и главным исполнительным директором подразделения Boeing Defense, Space and Security Тедом Колбертом. На встрече, на которой также присутствовал президент дочерней компании Boeing Israel Идо Нехоштан, обсуждались нынешнее сотрудничество Boeing с израильской промышленностью, а также будущие соглашения с Израилем в области безопасности.
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
11 февраля, 08:00
"Могут все решить за пару минут". У какой страны больше всего ядерных ракет
Израиль сделал первоначальный запрос на истребители F-15 IA (израильский вариант усовершенствованного F-15EX) в 2020 году, однако поставки откладывались. В январе 2023 года министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей F-15 EX.
По данным газеты The Times of Israel, если сделка состоится, то это станет первым приобретением истребителей F-15 израильскими ВВС за два десятилетия. Издание сообщает со ссылкой на Колберта, что данный самолет способен нести больше вооружений, чем любой другой истребитель в своем классе, а также запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов.
Колберт сказал на брифинге для израильских военных журналистов, что грузоподъемность F-15 EX "непревзойденная", а в сочетании с дальностью полета самолетов-заправщиков KC-46 этот истребитель "поддержит длинную руку Израиля", в том числе для ударов по иранским объектам, сообщает издание The Jerusalem Post.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 10:09Специальная военная операция на Украине
СМИ узнали о планах Boeing поставлять Киеву боеприпасы для ракетных систем
 
В миреИзраильBoeing 707СШАБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала