Концерн Boeing поставит Израилю 25 современных истребителей F-15

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский концерн Boeing в рамках расширения сотрудничества с Израилем поставит израильским ВВС 25 новейших истребителей F-15 с возможностью удвоить партию в будущем, говорится в пресс-релизе концерна, распространенном в понедельник. "Boeing также поставит Израилю 25 новых современных истребителей F-15 IA (Israel Advanced). В будущем есть возможность поставить еще 25 таких самолетов", - говорится в пресс-релизе. В компании добавили, что Израиль также получит четыре военных самолёта-заправщика Boeing KC-46 с возможностью получить еще четыре таких же заправщика в будущем. "KC-46 - это высокотехнологичный заправщик, который заменит устаревшие самолеты Boeing 707, которые в настоящее время используется израильскими ВВС в качестве заправщиков. Поставки ожидаются в 2025 году", - сообщила компания. В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу в Иерусалиме с президентом и главным исполнительным директором подразделения Boeing Defense, Space and Security Тедом Колбертом. На встрече, на которой также присутствовал президент дочерней компании Boeing Israel Идо Нехоштан, обсуждались нынешнее сотрудничество Boeing с израильской промышленностью, а также будущие соглашения с Израилем в области безопасности. Израиль сделал первоначальный запрос на истребители F-15 IA (израильский вариант усовершенствованного F-15EX) в 2020 году, однако поставки откладывались. В январе 2023 года министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей F-15 EX. По данным газеты The Times of Israel, если сделка состоится, то это станет первым приобретением истребителей F-15 израильскими ВВС за два десятилетия. Издание сообщает со ссылкой на Колберта, что данный самолет способен нести больше вооружений, чем любой другой истребитель в своем классе, а также запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов. Колберт сказал на брифинге для израильских военных журналистов, что грузоподъемность F-15 EX "непревзойденная", а в сочетании с дальностью полета самолетов-заправщиков KC-46 этот истребитель "поддержит длинную руку Израиля", в том числе для ударов по иранским объектам, сообщает издание The Jerusalem Post.

