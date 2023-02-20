08:52 20.02.2023 (обновлено: 10:50 20.02.2023)
Европа погрязла в ненависти к России, пишут китайские СМИ
Global Times: Европа погрязла в ненависти к России, из-за чего сложно начать переговоры
© AP Photo / Michael ProbstВход в отель "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
© AP Photo / Michael Probst
Вход в отель "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Европа погрязла в иррациональной ненависти к России, а США так сильно хотят проигрыша Москвы, что им все равно, как и чем закончится украинский кризис, говорится в статье китайского государственного издания Global Times.
Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун отметил, что в сейчас всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь консенсуса, но это противоборство создает хаос в мире. Он отметил, что предложения Китая на Мюнхенской конференции по безопасности, а также документ, который скоро будет опубликован, говорят миру о том, что "Китай активно ищет решение этого кризиса, мы пытаемся посадить соответствующие стороны за стол переговоров, Китай не сидит сложа руки".
Эксперт отметил, что Европа сейчас время погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме по отношению к России. По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности была сосредоточена на безопасности ЕС, но страны объединения исключили Россию из числа участников.
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"С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров", — подчеркнул он.
Говоря же о роли Вашингтона, Чжан Хун указал, что США на самом деле не волнует, закончится этот кризис миром или нет. Штаты хотят поражения России и им все равно, что цена этого желания — жизни украинцев. Эксперт сравнил украинский кризис с раной на руке.
"Предложенное Китаем решение состоит в том, чтобы применить немного китайской медицины и залечить кровоточащую рану, в то время как США хотят отрезать всю руку", — указал Хун.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент постсоветской республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Украины о нежелании начать диалог.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", но украинский режим в этом не заинтересован.
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