https://ria.ru/20230220/evropa-1853056548.html

Европа погрязла в ненависти к России, пишут китайские СМИ

Европа погрязла в ненависти к России, пишут китайские СМИ - РИА Новости, 20.02.2023

Европа погрязла в ненависти к России, пишут китайские СМИ

Европа погрязла в иррациональной ненависти к России, а США так сильно хотят проигрыша Москвы, что им все равно, как и чем закончится украинский кризис,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:52

2023-02-20T08:52

2023-02-20T10:50

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ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Европа погрязла в иррациональной ненависти к России, а США так сильно хотят проигрыша Москвы, что им все равно, как и чем закончится украинский кризис, говорится в статье китайского государственного издания Global Times. Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Пекин подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине. Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун отметил, что в сейчас всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь консенсуса, но это противоборство создает хаос в мире. Он отметил, что предложения Китая на Мюнхенской конференции по безопасности, а также документ, который скоро будет опубликован, говорят миру о том, что "Китай активно ищет решение этого кризиса, мы пытаемся посадить соответствующие стороны за стол переговоров, Китай не сидит сложа руки". Эксперт отметил, что Европа сейчас время погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме по отношению к России. По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности была сосредоточена на безопасности ЕС, но страны объединения исключили Россию из числа участников. "С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров", — подчеркнул он. Говоря же о роли Вашингтона, Чжан Хун указал, что США на самом деле не волнует, закончится этот кризис миром или нет. Штаты хотят поражения России и им все равно, что цена этого желания — жизни украинцев. Эксперт сравнил украинский кризис с раной на руке. Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела на них запрет. Президент постсоветской республики Владимир Зеленский еще на саммите G20 в ноябре прошлого года сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Украины о нежелании начать диалог.Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", но украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html

https://ria.ru/20230219/nato-1852993794.html

https://ria.ru/20230214/rossiya-1851846343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, россия, москва, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров