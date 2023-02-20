https://ria.ru/20230220/es-1853262086.html

В ЕС лукавят, говоря о гражданском характере миссии в Армении, заявил МИД

В ЕС лукавят, говоря о гражданском характере миссии в Армении, заявил МИД - РИА Новости, 20.02.2023

В ЕС лукавят, говоря о гражданском характере миссии в Армении, заявил МИД

Москва считает, что представители Евросоюза "лукавят", говоря о гражданском характере мониторинговой миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:24

2023-02-20T19:24

2023-02-20T19:24

россия

армения

москва

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва считает, что представители Евросоюза "лукавят", говоря о гражданском характере мониторинговой миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны... К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В Москве видят в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье". "Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку", - отметила Захарова. Она также подчеркнула, что, по мнению Москвы, ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. "Через их всестороннюю реализацию, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов между общественностью, экспертами, религиозными кругами, парламентариями двух стран, а также переговоры по выработке мирного договора лежит наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе. Российская Федерация готова и дальше этому всячески содействовать", - добавила Захарова. Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы, говорится в релизе Совета ЕС. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.

https://ria.ru/20230210/es-1851299983.html

https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

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россия, армения, москва, мария захарова, евросоюз