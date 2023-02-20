https://ria.ru/20230220/energodar-1853151041.html

Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре

Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 20.02.2023

Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре

Ситуация в Энергодаре и его окрестностях стабильно напряженная, украинские диверсионно-разведывательные группы проводят провокации на линии боевого... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:50

2023-02-20T13:50

2023-02-20T19:20

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 фев - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре и его окрестностях стабильно напряженная, украинские диверсионно-разведывательные группы проводят провокации на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости командир группы спецназначения в городе Степан Лопатин с позывным "Злой". "Город можно назвать красной зоной, учитывая линию соприкосновения с вооруженными силами Украины (на расстоянии) порядка 5 километров. Обстановка стабильно напряженная. "Прилеты" идут постоянно: это и артиллерия работает, и разные "гостинцы" нам приносят на дронах, сбрасывают их", - рассказал командир. По его словам, прошедший год был тяжелым, однако есть определенные успехи. "Мы находимся здесь год, держим эти позиции, которые были заняты. Это и есть успех. С противником как таковых прямых боестолкновений нет, но (есть) провокации: вылазки ДРГ, движение различной техники по боевой линии. Идет момент выжидания. Чего? Пока невозможно ответить на этот вопрос", - отметил он. Группа спецназначения в Энергодаре выполняет задачи по охране города, расположенного близ Запорожской АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Обстановка напряженная". Командир группы спецназа о ситуации в Энергодаре Ситуация в Энергодаре и окрестностях стабильно напряженная, есть вылазки вражеских ДРГ, рассказал РИА Новости командир группы российского спецназа с позывным "Злой" 2023-02-20T13:50 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, энергодар, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр