Рейтинг@Mail.ru
Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/energodar-1853151041.html
Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре
Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 20.02.2023
Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре
Ситуация в Энергодаре и его окрестностях стабильно напряженная, украинские диверсионно-разведывательные группы проводят провокации на линии боевого... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:50
2023-02-20T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853240568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ace77f08c595ae572255305d1bae9a4b.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 фев - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре и его окрестностях стабильно напряженная, украинские диверсионно-разведывательные группы проводят провокации на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости командир группы спецназначения в городе Степан Лопатин с позывным "Злой". "Город можно назвать красной зоной, учитывая линию соприкосновения с вооруженными силами Украины (на расстоянии) порядка 5 километров. Обстановка стабильно напряженная. "Прилеты" идут постоянно: это и артиллерия работает, и разные "гостинцы" нам приносят на дронах, сбрасывают их", - рассказал командир. По его словам, прошедший год был тяжелым, однако есть определенные успехи. "Мы находимся здесь год, держим эти позиции, которые были заняты. Это и есть успех. С противником как таковых прямых боестолкновений нет, но (есть) провокации: вылазки ДРГ, движение различной техники по боевой линии. Идет момент выжидания. Чего? Пока невозможно ответить на этот вопрос", - отметил он. Группа спецназначения в Энергодаре выполняет задачи по охране города, расположенного близ Запорожской АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Обстановка напряженная". Командир группы спецназа о ситуации в Энергодаре
Ситуация в Энергодаре и окрестностях стабильно напряженная, есть вылазки вражеских ДРГ, рассказал РИА Новости командир группы российского спецназа с позывным "Злой"
2023-02-20T13:50
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853240568_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_181ce3368ac7f11f50dd05e05b24f25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:50 20.02.2023 (обновлено: 19:20 20.02.2023)
 
Командир группы спецназа рассказал о ситуации в Энергодаре

Командир группы спецназа Злой назвал ситуацию в Энергодаре стабильно напряженной

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 20 фев - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре и его окрестностях стабильно напряженная, украинские диверсионно-разведывательные группы проводят провокации на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости командир группы спецназначения в городе Степан Лопатин с позывным "Злой".
"Город можно назвать красной зоной, учитывая линию соприкосновения с вооруженными силами Украины (на расстоянии) порядка 5 километров. Обстановка стабильно напряженная. "Прилеты" идут постоянно: это и артиллерия работает, и разные "гостинцы" нам приносят на дронах, сбрасывают их", - рассказал командир.
По его словам, прошедший год был тяжелым, однако есть определенные успехи. "Мы находимся здесь год, держим эти позиции, которые были заняты. Это и есть успех. С противником как таковых прямых боестолкновений нет, но (есть) провокации: вылазки ДРГ, движение различной техники по боевой линии. Идет момент выжидания. Чего? Пока невозможно ответить на этот вопрос", - отметил он.
Группа спецназначения в Энергодаре выполняет задачи по охране города, расположенного близ Запорожской АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала