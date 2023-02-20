https://ria.ru/20230220/ekomarafon-1853207913.html

Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества

Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2023

Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества

Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:58

2023-02-20T16:58

2023-02-20T16:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

мосприрода

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Москва подготовила экологический марафон "Вожаки в природе" ко Дню защитника Отечества. С 22 по 28 февраля в честь самого мужественного праздника на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды пройдет более 50 эколого-просветительских мероприятий. Горожан ждут экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, лекции, занятия, игры и квесты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на лекциях и занятиях участники тематического марафона узнают о вожаках и защитниках в мире природы, о подвигах животных. На мастер-классах все желающие смогут изготовить экоподарки и экооткрытки с пожеланиями для мужчин.

https://ria.ru/20230213/ekomarafon-1851927015.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, мосприрода, москва