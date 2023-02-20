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Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2023
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Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества
Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2023
Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества
Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:58
2023-02-20T16:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
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мосприрода
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Москва подготовила экологический марафон "Вожаки в природе" ко Дню защитника Отечества. С 22 по 28 февраля в честь самого мужественного праздника на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды пройдет более 50 эколого-просветительских мероприятий. Горожан ждут экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, лекции, занятия, игры и квесты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на лекциях и занятиях участники тематического марафона узнают о вожаках и защитниках в мире природы, о подвигах животных. На мастер-классах все желающие смогут изготовить экоподарки и экооткрытки с пожеланиями для мужчин.
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Мосприрода, Москва
16:58 20.02.2023
 

Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Сергей Беляев / Дятел
Дятел - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Сергей Беляев /
Дятел
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Москва подготовила экологический марафон "Вожаки в природе" ко Дню защитника Отечества. С 22 по 28 февраля в честь самого мужественного праздника на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды пройдет более 50 эколого-просветительских мероприятий. Горожан ждут экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, лекции, занятия, игры и квесты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на лекциях и занятиях участники тематического марафона узнают о вожаках и защитниках в мире природы, о подвигах животных.
На мастер-классах все желающие смогут изготовить экоподарки и экооткрытки с пожеланиями для мужчин.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыМосприродаМосква
 
 
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