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Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества
Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 20.02.2023
Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества
Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:58
2023-02-20T16:58
2023-02-20T16:58
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мосприрода
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экомарафон "Вожаки в природе" пройдет в Москве ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Москва подготовила экологический марафон "Вожаки в природе" ко Дню защитника Отечества. С 22 по 28 февраля в честь самого мужественного праздника на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды пройдет более 50 эколого-просветительских мероприятий. Горожан ждут экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, лекции, занятия, игры и квесты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на лекциях и занятиях участники тематического марафона узнают о вожаках и защитниках в мире природы, о подвигах животных. На мастер-классах все желающие смогут изготовить экоподарки и экооткрытки с пожеланиями для мужчин.
https://ria.ru/20230213/ekomarafon-1851927015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Мосприрода, Москва