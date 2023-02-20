Азаров обсудил реализацию экологических проектов в Самарской области
Самарский губернатор Азаров и глава Минприроды Козлов обсудили экологические проекты
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи обсудили реализацию экологических проектов в регионе, сообщила пресс-служба облправительства.
"В понедельник, 20 февраля, во время рабочей командировки в Москву губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Стороны обсудили вопросы берегоукрепления, расчистки русел рек, ликвидации накопленного ущерба, а также ряд других вопросов экологической тематики", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны обсудили улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов и создание условий для развития села Ширяево. Акватория пруда и ерика заросла камышом, дно сильно заилено, площадь открытой акватории на сегодня сокращена в три раза. Расчистки требует и прилегающая акватория Саратовского водохранилища в границах села на площади шести гектаров.
Азаров обратился к руководителю Минприроды с вопросом о возможности дополнительного финансирования расчистки русел рек по ряду других территорий. "По расчистке рек разная ситуация. Где-то чисто экологического характера, как, например, в селе Ширяево, в других расчистка русел необходима с точки зрения обеспечения безопасности проживания людей", – цитирует Азарова пресс-служба.
Еще один вопрос, который обсудили на встрече, – берегоукрепление в селах Березовка и Климовка. Также стороны коснулись вопросов ликвидации объектов накопленного вреда. На территории Самарской области находится заброшенный химический завод ОАО "Фосфор". Предприятие было создано в 1963 году, а в 2003 году обанкротилось. После закрытия на территории остался лежать желтый фосфор, который периодически самовозгорается и выделяет едкий дым.
"Все 12 участков, расположенных на территории объекта ОАО "Фосфор", обследованы Росприроднадзором и Роспотребнадзором в 2022 году. В заключении Роспотребнадзора 11 участкам присвоен "средней риск" воздействия на здоровье и продолжительность жизни граждан. Следующим этапом объекты будут категорированы по приоритетности – в первую очередь будут ликвидироваться наиболее опасные для здоровья людей. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который позволит ускорить работы по ликвидации опасных объектов по всей стране", – приводит слова Козлова пресс-служба.
Кроме того, был рассмотрен вопрос границ национального парка "Самарская Лука" и развития города Жигулевска.
По информации пресс-службы, все вопросы, поднятые на встрече, взяты в дальнейшую проработку. По словам Азарова, часть денег из бюджета страны на реализацию проектов уже предусмотрена на текущий год, по части направлений возможен перенос средств на более ранние сроки.