https://ria.ru/20230220/ekologiya-1853211353.html

Азаров обсудил реализацию экологических проектов в Самарской области

Азаров обсудил реализацию экологических проектов в Самарской области - РИА Новости, 20.02.2023

Азаров обсудил реализацию экологических проектов в Самарской области

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи обсудили реализацию экологических... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:10

2023-02-20T17:10

2023-02-20T17:10

самарская область

россия

дмитрий азаров

экология

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

александр козлов (глава минприроды)

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САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи обсудили реализацию экологических проектов в регионе, сообщила пресс-служба облправительства. "В понедельник, 20 февраля, во время рабочей командировки в Москву губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Стороны обсудили вопросы берегоукрепления, расчистки русел рек, ликвидации накопленного ущерба, а также ряд других вопросов экологической тематики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны обсудили улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов и создание условий для развития села Ширяево. Акватория пруда и ерика заросла камышом, дно сильно заилено, площадь открытой акватории на сегодня сокращена в три раза. Расчистки требует и прилегающая акватория Саратовского водохранилища в границах села на площади шести гектаров. Азаров обратился к руководителю Минприроды с вопросом о возможности дополнительного финансирования расчистки русел рек по ряду других территорий. "По расчистке рек разная ситуация. Где-то чисто экологического характера, как, например, в селе Ширяево, в других расчистка русел необходима с точки зрения обеспечения безопасности проживания людей", – цитирует Азарова пресс-служба. Еще один вопрос, который обсудили на встрече, – берегоукрепление в селах Березовка и Климовка. Также стороны коснулись вопросов ликвидации объектов накопленного вреда. На территории Самарской области находится заброшенный химический завод ОАО "Фосфор". Предприятие было создано в 1963 году, а в 2003 году обанкротилось. После закрытия на территории остался лежать желтый фосфор, который периодически самовозгорается и выделяет едкий дым. "Все 12 участков, расположенных на территории объекта ОАО "Фосфор", обследованы Росприроднадзором и Роспотребнадзором в 2022 году. В заключении Роспотребнадзора 11 участкам присвоен "средней риск" воздействия на здоровье и продолжительность жизни граждан. Следующим этапом объекты будут категорированы по приоритетности – в первую очередь будут ликвидироваться наиболее опасные для здоровья людей. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который позволит ускорить работы по ликвидации опасных объектов по всей стране", – приводит слова Козлова пресс-служба. Кроме того, был рассмотрен вопрос границ национального парка "Самарская Лука" и развития города Жигулевска. По информации пресс-службы, все вопросы, поднятые на встрече, взяты в дальнейшую проработку. По словам Азарова, часть денег из бюджета страны на реализацию проектов уже предусмотрена на текущий год, по части направлений возможен перенос средств на более ранние сроки.

https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853165872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230214/samara-1852020627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230201/poezd-1849076734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самарская область, россия, дмитрий азаров, экология, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр козлов (глава минприроды)