https://ria.ru/20230220/dtp-1853223765.html

В ДТП с участием маршрутки недалеко от Минска погибли 11 человек

В ДТП с участием маршрутки недалеко от Минска погибли 11 человек - РИА Новости, 20.02.2023

В ДТП с участием маршрутки недалеко от Минска погибли 11 человек

Одиннадцать человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием грузовика и маршрутки в Минской области, сообщило МВД Белоруссии. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:35

2023-02-20T17:35

2023-02-20T18:10

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белоруссия

иван кубраков

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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Одиннадцать человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием грузовика и маршрутки в Минской области, сообщило МВД Белоруссии. "Сегодня около 15.00 (совпадает с мск) на девятом километре автодороги Р-69 Смолевичи - Шацк произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси. Одиннадцать человек, в том числе ребенок, погибли, шестеро доставлены для оказания медицинской помощи в больницу", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что на место происшествия лично отправился министр внутренних дел Иван Кубраков. "В настоящее время сотрудники милиции оказывают помощь участникам дорожного движения и обеспечивают объезд места дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении. Подробностей ДТП пока не приводится. В свою очередь пресс-служба минздрава Белоруссии утонила, что в дорожно-транспортном происшествии в Минской области погибли 11 пассажиров маршрутки, из них двое подростков. Специалисты скорой медицинской помощи госпитализировали в Смолевичскую больницу 7 пациентов, из них пять пострадавших госпитализированы в отделения реанимации, два – в отделения хирургии. По данным пресс-службы, из республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии на помощь местным врачам выехала бригада специалистов-травматологов, из областных больниц - взрослой и детской - прибыли внештатные специалисты анестезиологи-реаниматологи и хирурги для оказания помощи врачам районной больницы. Развернуты три операционные, проводится противошоковая терапия. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния. Для проведения республиканского лечебного консилиума на место выехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

https://ria.ru/20230220/dtp-1853100848.html

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в мире, минская область, белоруссия, иван кубраков, происшествия, дтп