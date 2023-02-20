https://ria.ru/20230220/dtp-1853086774.html

В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту

В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 20.02.2023

В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту

В ДТП с тремя жертвами на Крымском мосту попали три легковушки, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:51

2023-02-20T10:51

2023-02-20T10:51

происшествия

авто

краснодарский край

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. В ДТП с тремя жертвами на Крымском мосту попали три легковушки, сообщает пресс-служба МВД Крыма. По данным крымского минтранса, утром на Крымском мосту произошло лобовое столкновение автомобилей. Движение транспорта было приостановлено. Погибли три человека, один пострадавший госпитализирован, сообщал минздрав Крыма. "По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, 1996 года рождения, двигавшийся со стороны республики Крым в сторону Краснодарского края, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Hyundai Starex под управлением водителя 1970 года рождения, после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-21062", - говорится в релизе полиции. В полиции подчеркнули, что в результате дорожной аварии погибли водитель и два пассажира выехавшей на встречную полосу легковушку - 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Водитель автомобиля Hyundai Starex доставлен в больницу. Водитель и пассажиры ВАЗ-2106 не пострадали. Дорожная авария произошла на подъезде к аркам со стороны Крыма.

https://ria.ru/20230220/most-1853077904.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, краснодарский край, крымский мост