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В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 20.02.2023
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В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 20.02.2023
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту
В ДТП с тремя жертвами на Крымском мосту попали три легковушки, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:51
2023-02-20T10:51
происшествия
авто
краснодарский край
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. В ДТП с тремя жертвами на Крымском мосту попали три легковушки, сообщает пресс-служба МВД Крыма. По данным крымского минтранса, утром на Крымском мосту произошло лобовое столкновение автомобилей. Движение транспорта было приостановлено. Погибли три человека, один пострадавший госпитализирован, сообщал минздрав Крыма. "По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, 1996 года рождения, двигавшийся со стороны республики Крым в сторону Краснодарского края, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Hyundai Starex под управлением водителя 1970 года рождения, после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-21062", - говорится в релизе полиции. В полиции подчеркнули, что в результате дорожной аварии погибли водитель и два пассажира выехавшей на встречную полосу легковушку - 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Водитель автомобиля Hyundai Starex доставлен в больницу. Водитель и пассажиры ВАЗ-2106 не пострадали. Дорожная авария произошла на подъезде к аркам со стороны Крыма.
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происшествия, авто, краснодарский край, крымский мост
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Крымский мост
10:51 20.02.2023
 
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Крымском мосту

МВД Крыма: в смертельное ДТП на Крымском мосту попали три легковых автомобиля

© РИА НовостиМесто ДТП на Крымском мосту
Место ДТП на Крымском мосту
© РИА Новости
Место ДТП на Крымском мосту
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. В ДТП с тремя жертвами на Крымском мосту попали три легковушки, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По данным крымского минтранса, утром на Крымском мосту произошло лобовое столкновение автомобилей. Движение транспорта было приостановлено. Погибли три человека, один пострадавший госпитализирован, сообщал минздрав Крыма.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, 1996 года рождения, двигавшийся со стороны республики Крым в сторону Краснодарского края, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с двигавшимся ему навстречу автомобилем Hyundai Starex под управлением водителя 1970 года рождения, после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-21062", - говорится в релизе полиции.
В полиции подчеркнули, что в результате дорожной аварии погибли водитель и два пассажира выехавшей на встречную полосу легковушку - 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Водитель автомобиля Hyundai Starex доставлен в больницу. Водитель и пассажиры ВАЗ-2106 не пострадали.
Дорожная авария произошла на подъезде к аркам со стороны Крыма.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 10:12
Движение транспорта на Крымском мосту после ДТП пока не открыли
 
ПроисшествияАвтоКраснодарский крайКрымский мост
 
 
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