https://ria.ru/20230220/dtp-1853059324.html

В ДТП на Крымском мосту погибли три человека

В ДТП на Крымском мосту погибли три человека - РИА Новости, 20.02.2023

В ДТП на Крымском мосту погибли три человека

На Крымском мосту столкнулись три машины, погибли три человека, одного госпитализировали с травмами, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:13

2023-02-20T09:13

2023-02-20T11:18

происшествия

авто

республика крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. На Крымском мосту столкнулись три машины, погибли три человека, одного госпитализировали с травмами, сообщил региональный Минздрав."Четверо пострадавших, из них трое погибли. Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии", — уточнили в ведомстве.ДТП произошло в 7:10 на подъезде к аркам со стороны Крыма. По предварительной информации республиканского МВД, водитель ВАЗ-2112, 1996 года рождения, двигавшийся в сторону Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с Hyundai Starex под управлением водителя 1970 года рождения, после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-21062.Погибли водитель и два пассажира выехавшей на встречную полосу легковушку — 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Водителя Hyundai доставили в больницу. В ВАЗ-2106 никто не пострадал.

https://ria.ru/20230217/srok-1852744755.html

республика крым

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, республика крым, краснодарский край