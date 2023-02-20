https://ria.ru/20230220/dtp-1853059324.html
В ДТП на Крымском мосту погибли три человека
В ДТП на Крымском мосту погибли три человека - РИА Новости, 20.02.2023
В ДТП на Крымском мосту погибли три человека
На Крымском мосту столкнулись три машины, погибли три человека, одного госпитализировали с травмами, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:13
2023-02-20T09:13
2023-02-20T11:18
происшествия
авто
республика крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. На Крымском мосту столкнулись три машины, погибли три человека, одного госпитализировали с травмами, сообщил региональный Минздрав."Четверо пострадавших, из них трое погибли. Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии", — уточнили в ведомстве.ДТП произошло в 7:10 на подъезде к аркам со стороны Крыма. По предварительной информации республиканского МВД, водитель ВАЗ-2112, 1996 года рождения, двигавшийся в сторону Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с Hyundai Starex под управлением водителя 1970 года рождения, после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-21062.Погибли водитель и два пассажира выехавшей на встречную полосу легковушку — 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Водителя Hyundai доставили в больницу. В ВАЗ-2106 никто не пострадал.
https://ria.ru/20230217/srok-1852744755.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, республика крым, краснодарский край
Происшествия, Авто, Республика Крым, Краснодарский край
09:13 20.02.2023 (обновлено: 11:18 20.02.2023)
В ДТП на Крымском мосту погибли три человека
Минздрав: в ДТП на Крымском мосту погибли три человека, один пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. На Крымском мосту столкнулись три машины, погибли три человека, одного госпитализировали с травмами, сообщил региональный Минздрав.
"Четверо пострадавших, из них трое погибли. Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии", — уточнили в ведомстве.
ДТП произошло в 7:10 на подъезде к аркам со стороны Крыма. По предварительной информации республиканского МВД, водитель ВАЗ-2112, 1996 года рождения, двигавшийся в сторону Краснодарского края
, выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с Hyundai Starex под управлением водителя 1970 года рождения, после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-21062.
Погибли водитель и два пассажира выехавшей на встречную полосу легковушку — 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Водителя Hyundai доставили в больницу. В ВАЗ-2106 никто не пострадал.