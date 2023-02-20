https://ria.ru/20230220/dtp-1853036690.html

На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек

На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.02.2023

На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек

Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы в результате дорожного происшествия с грузовым и легковым автомобилями в Горячем Ключе на Кубани, полиция... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T00:23

2023-02-20T00:23

2023-02-20T00:24

россия

краснодарский край

происшествия

авто

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы в результате дорожного происшествия с грузовым и легковым автомобилями в Горячем Ключе на Кубани, полиция организовала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Авария произошла около 20.00 на автодороге ФАД М-4 "ДОН" в Горячем Ключе. Предварительно, водитель автомобиля "Тойота" наехал на впереди идущий грузовик "Ситрак", по данным правоохранительных органов. "В результате ДТП восемь пассажиров автомобиля "Тойота", включая водителя и 12-летнюю девочку, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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россия, краснодарский край, происшествия, авто