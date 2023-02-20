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На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.02.2023
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На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек
На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.02.2023
На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек
Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы в результате дорожного происшествия с грузовым и легковым автомобилями в Горячем Ключе на Кубани, полиция... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T00:23
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россия
краснодарский край
происшествия
авто
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы в результате дорожного происшествия с грузовым и легковым автомобилями в Горячем Ключе на Кубани, полиция организовала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Авария произошла около 20.00 на автодороге ФАД М-4 "ДОН" в Горячем Ключе. Предварительно, водитель автомобиля "Тойота" наехал на впереди идущий грузовик "Ситрак", по данным правоохранительных органов. "В результате ДТП восемь пассажиров автомобиля "Тойота", включая водителя и 12-летнюю девочку, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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россия, краснодарский край, происшествия, авто
Россия, Краснодарский край, Происшествия, Авто
00:23 20.02.2023 (обновлено: 00:24 20.02.2023)
 
На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек

На Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек, включая ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Восемь человек, включая ребенка, госпитализированы в результате дорожного происшествия с грузовым и легковым автомобилями в Горячем Ключе на Кубани, полиция организовала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла около 20.00 на автодороге ФАД М-4 "ДОН" в Горячем Ключе. Предварительно, водитель автомобиля "Тойота" наехал на впереди идущий грузовик "Ситрак", по данным правоохранительных органов.
На 74 километре федеральной автодороги Байкал в районе села Хужино произошло столкновение автомобиля Тойота Платц и большегруза Мерседес - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 09:23
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"В результате ДТП восемь пассажиров автомобиля "Тойота", включая водителя и 12-летнюю девочку, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
 
РоссияКраснодарский крайПроисшествияАвто
 
 
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