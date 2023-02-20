https://ria.ru/20230220/doverie-1853122150.html
В Кремле оценили уровень доверия Путину
В Кремле оценили уровень доверия Путину - РИА Новости, 20.02.2023
В Кремле оценили уровень доверия Путину
Российское общество консолидировалось вокруг президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление извне, экономика твердо стоит на ногах, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:17
2023-02-20T12:17
2023-02-20T12:25
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
вциом
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российское общество консолидировалось вокруг президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление извне, экономика твердо стоит на ногах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что по результатам опроса ВЦИОМ Путину доверяют 79,1% россиян, одобряют его работу 76%."Это, скорее, такой, наверное, целый комплекс факторов. Вы знаете, что самое главное – это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента", - сказал Песков журналистам, комментируя опрос.Он отметил, что несмотря на все давление, которое идет извне, экономика твердо стоит на ногах, в стране сохраняется макро- и микростабильность. Более того, по некоторым направлениям экономика уже перешла в фазу развития, подчеркнул Песков."Это, наверное, и находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230219/britaniya-1852994744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, вциом
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, ВЦИОМ
12:17 20.02.2023 (обновлено: 12:25 20.02.2023)
В Кремле оценили уровень доверия Путину
Песков об уровне доверия Путину: общество консолидировалось вокруг президента
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российское общество консолидировалось вокруг президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление извне, экономика твердо стоит на ногах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что по результатам опроса ВЦИОМ
Путину доверяют 79,1% россиян, одобряют его работу 76%.
"Это, скорее, такой, наверное, целый комплекс факторов. Вы знаете, что самое главное – это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента", - сказал Песков журналистам, комментируя опрос.
Он отметил, что несмотря на все давление, которое идет извне, экономика твердо стоит на ногах, в стране сохраняется макро- и микростабильность. Более того, по некоторым направлениям экономика уже перешла в фазу развития, подчеркнул Песков.
"Это, наверное, и находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований", - резюмировал он.