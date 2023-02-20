https://ria.ru/20230220/doverie-1853122150.html

В Кремле оценили уровень доверия Путину

В Кремле оценили уровень доверия Путину - РИА Новости, 20.02.2023

В Кремле оценили уровень доверия Путину

Российское общество консолидировалось вокруг президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление извне, экономика твердо стоит на ногах, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:17

2023-02-20T12:17

2023-02-20T12:25

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

вциом

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российское общество консолидировалось вокруг президента РФ Владимира Путина, несмотря на давление извне, экономика твердо стоит на ногах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что по результатам опроса ВЦИОМ Путину доверяют 79,1% россиян, одобряют его работу 76%."Это, скорее, такой, наверное, целый комплекс факторов. Вы знаете, что самое главное – это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента", - сказал Песков журналистам, комментируя опрос.Он отметил, что несмотря на все давление, которое идет извне, экономика твердо стоит на ногах, в стране сохраняется макро- и микростабильность. Более того, по некоторым направлениям экономика уже перешла в фазу развития, подчеркнул Песков."Это, наверное, и находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230219/britaniya-1852994744.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, вциом