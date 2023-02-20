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Биография Льва Доватора

Биография Льва Доватора - РИА Новости, 20.02.2023

Биография Льва Доватора

Советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза Лев Михайлович Доватор родился 20 февраля (7 февраля по старому стилю) 1903 года в селе Хотино... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T03:10

2023-02-20T03:10

2023-02-20T03:10

справки

витебская область

лев доватор

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Советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза Лев Михайлович Доватор родился 20 февраля (7 февраля по старому стилю) 1903 года в селе Хотино Витебской губернии (ныне Витебская область, Белоруссия) в крестьянской семье. Получил образование в церковно-приходской школе и "школе второй ступени" – аналога современной старшей школы.Окончил Военное кавалерийское училище в 1929 году, Военную академию им. М.В. Фрунзе в 1939 году. После окончания в 1921 году "школы второй ступени" Лев Доватор работал на льнопрядильной фабрике в Витебске. В 1922 году был избран секретарем Хотинского волостного комитета комсомола и направлен в губсовпартшколу в Витебске, которую окончил в 1923 году.После этого некоторое время учился в Белорусском педагогическом институте, но из-за тяжелых бытовых условий вынужден был бросить учебу. В сентябре 1924 года добровольцем вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), служил заведующим складом при штабе Самарской кавалерийской дивизии Западного военного округа.С февраля по июнь 1925 года находился на военно-химических курсах в Москве, по возвращении в дивизию занимал должности инструктора-химика и командира химического взвода.После окончания в 1929 году Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школы комсостава РККА командовал взводом в кавалерийском полку 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. Блинова Северо-Кавказского военного округа. В мае 1932 года в составе дивизии был переведен в Украинский военный округ.С октября 1933 года служил на Дальнем Востоке политруком в 1-м колхозном стрелковом полку 1-й колхозной стрелковой дивизии Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, с мая 1935 года там же был комиссаром отдельного разведывательного батальона 93-й стрелковой дивизии.Во время учебы в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе (1936-1939) Доватор полгода провел в командировке в объятой гражданской войной Испании, осваивая и накапливая опыт действий в тылу противника. В январе 1939 года был произведен в майоры и назначен начальником штаба кавалерийского полка. В апреле 1939 года Доватору присвоили воинское звание полковник и назначили начальником штаба 1-й отдельной особой кавалерийской бригады в Московском военном округе. С марта 1941 года – начальник штаба 36-й кавалерийской дивизии им. И.В. Сталина, входившей в состав кавалерийского корпуса Западного Особого военного округа и дислоцировавшейся в Белоруссии.Незадолго до начала Великой Отечественной войны (1941-1945) полковник Доватор простудился на учениях и был доставлен в военный госпиталь в Москву. В июне 1941 года, в первые дни войны Лев Доватор после лечения выехал на фронт. Однако его дивизия оказалась в окружении. С июля 1941 года находился в распоряжении командующего войсками Западного фронта. В том же месяце отличился в оборонительных боях на Соловьевской переправе через Днепр в Смоленской области. Льву Доватору довелось в числе других офицеров обеспечивать безопасность рейда первых советских боевых ракетных установок "Катюша" к Орше (Витебская область, Белоруссия), где они 14 июля приняли боевое крещение. А два дня спустя, он организовал разрозненные части и с ними ударил по врагу, выбив его из только что захваченного населенного пункта.В августе1941 года Доватор возглавил состоявшую из двух дивизий Отдельную кавалерийскую группу, которая совершила рейд по тылам 9-й германской армии, углубившись в тыл врага на 100 километров. В ходе рейда было уничтожено свыше 2,5 тысячи вражеских солдат и офицеров, девять танков, свыше 200 автомобилей и несколько военных складов. Гитлеровское командование объявило награду в 100 тысяч рейхсмарок за голову неуловимого командира конного подразделения. Чтобы отомстить Доватору, фашисты полностью сожгли его родную деревню Хотино в Белоруссии. Его родителям и сестре пришлось идти в лес к партизанам. В сентябре Доватору было присвоено воинское звание генерал-майор.В октябре кавалерийская группа под командованием Доватора в составе 16-й армии Западного фронта вела ожесточенные оборонительные бои на реке Межа, на шоссе Белый – Ржев (Тверская область), прикрывая отход стрелковых частей на волоколамском направлении. Затем Доватор умело организовал оборону на реке Лама, от Яропольца до Московского моря (Иваньковское водохранилище), провел ряд наступательных боев в районах Истринского водохранилища и города Солнечногорск.В ноябре кавалерийская группа Доватора была переформирована в 3-й кавалерийский, а 26 ноября приказом народного комиссара обороны СССР корпус был переименован в 2-й гвардейский кавалерийский корпус. В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой, Доватор сумел в короткие сроки организовать ввод частей корпуса в прорыв германского фронта в районе Звенигорода и решительно управлял ими в боях в глубине обороны противника. 21 декабря 1941 года во время боя близ деревни Пелашкино Рузского района Московской области, находясь в первом эшелоне частей корпуса, генерал-майор Лев Доватор погиб.Его тело было кремировано в крематории Донского кладбища, где до 1959 года урна с его прахом и находилась. В 1959 году прах Льва Доватора был захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1941 года "…за умелое руководство войсками в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, проявленное мужество и отвагу" ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).Доватор был награжден двумя орденами Ленина (2.11.1941; 21.12.1941, посмертно), орденами Красного Знамени (9.08.1941), Красной Звезды (22.02.1941). На месте его гибели на берегу Рузского водохранилища в 1952 году установили обелиск. Памятник Льву Доватору установлен также в городе Руза. Его именем названы улицы в Москве и во многих других городах бывшего Советского Союза. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, витебская область, лев доватор