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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/donetsk-1853260359.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 20.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 18.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:17
2023-02-20T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что пострадавший скончался от полученных травм в больнице. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853251418.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО
19:17 20.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три натовских снаряда по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.55 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:54Специальная военная операция на Украине
Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТО
 
 
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