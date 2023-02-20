https://ria.ru/20230220/donetsk-1853260359.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 18.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:17

2023-02-20T19:17

2023-02-20T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что пострадавший скончался от полученных травм в больнице. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853251418.html

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато