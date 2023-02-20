Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили три натовских снаряда по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.55 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.55 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.