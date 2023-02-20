https://ria.ru/20230220/donetsk-1853179042.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.02.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:17
2023-02-20T15:17
2023-02-20T15:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела улицы Правовой (поселок Северный Куйбышевского района) есть пострадавший, анкетные данные устанавливаются", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку около 60 снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230220/obstrel-1853175487.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель