https://ria.ru/20230220/donetsk-1853179042.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.02.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:17

2023-02-20T15:17

2023-02-20T15:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительным данным, в результате обстрела улицы Правовой (поселок Северный Куйбышевского района) есть пострадавший, анкетные данные устанавливаются", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска с утра понедельника выпустили по Донецку около 60 снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230220/obstrel-1853175487.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)