Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован в 8.35, было выпущено пять снарядов "натовского" калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.