https://ria.ru/20230220/donbass-1853079497.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 20.02.2023

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска утром в понедельник выпустили по населенным пунктам Марьинка, Новоселовка-2 и Водяному двадцать снарядов калибра 152 и 155 миллиметров и 11... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:19

2023-02-20T10:19

2023-02-20T10:32

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

украина

красногоровка

нато

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник выпустили по населенным пунктам Марьинка, Новоселовка-2 и Водяному двадцать снарядов калибра 152 и 155 миллиметров и 11 мин калибра 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.56 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 09.12 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Новоселовка-2: выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.Отмечается, что в 9.45 украинские военные выпустили еще 6 снарядов калибром 152 миллиметра по Новоселовке-2, десять снарядов такого же калибра по Водяному и четыре мины калибром 120 миллиметров по Маринке (восточной).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230220/obstrel-1853077346.html

https://ria.ru/20230220/donbass-1853068915.html

донецкая народная республика

украина

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, сцкк, украина, красногоровка, нато