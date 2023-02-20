10:19 20.02.2023 (обновлено: 10:32 20.02.2023)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Марьинку, Новоселовку-2 и Водяное
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник выпустили по населенным пунктам Марьинка, Новоселовка-2 и Водяному двадцать снарядов калибра 152 и 155 миллиметров и 11 мин калибра 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.56 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово – населенный пункт Марьинка (восточная): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 09.12 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Новоселовка-2: выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что в 9.45 украинские военные выпустили еще 6 снарядов калибром 152 миллиметра по Новоселовке-2, десять снарядов такого же калибра по Водяному и четыре мины калибром 120 миллиметров по Маринке (восточной).
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.