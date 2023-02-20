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В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей - РИА Новости, 20.02.2023
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В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей
В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей - РИА Новости, 20.02.2023
В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей
Двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку, ребят поместили в государственные учреждения, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:46
2023-02-20T17:46
происшествия
алтайский край
советский район
россия
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БАРНАУЛ, 20 фев - РИА Новости. Двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку, ребят поместили в государственные учреждения, заявила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. "Вопиющий по своей жестокости и безумию случай в Советском районе. От действий матери в страшных муках погибла полуторагодовалая девочка. Самый родной человек, призвание которого оберегать и защищать, обливает горючей жидкостью и поджигает ребенка. В семье растут еще двое ребят, и жестокая расправа над девочкой происходит на глазах 8-летнего сына. Дети помещены в государственные организации", - цитирует Казанцеву пресс-служба регионального правительства. Ранее со ссылкой на региональный СУСК сообщалось, что женщина сожгла свою дочь заживо на глазах у восьмилетнего сына. Возбуждено уголовное дело, мать ребенка задержана. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная, в январе женщину ограничили судом в родительских правах. Идет проверка органов профилактики, которые отвечали за надзор за этой семьей. "Ситуацию взял на контроль губернатор. Завтра по его поручению еду к детям, им должна быть оказана всесторонняя помощь", - отметила Казанцева.
https://ria.ru/20230220/podozrevaemyy-1853178706.html
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происшествия, алтайский край, советский район, россия
Происшествия, Алтайский край, Советский район, Россия
17:46 20.02.2023
 
В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей

Двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку на Алтае

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 фев - РИА Новости. Двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку, ребят поместили в государственные учреждения, заявила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
"Вопиющий по своей жестокости и безумию случай в Советском районе. От действий матери в страшных муках погибла полуторагодовалая девочка. Самый родной человек, призвание которого оберегать и защищать, обливает горючей жидкостью и поджигает ребенка. В семье растут еще двое ребят, и жестокая расправа над девочкой происходит на глазах 8-летнего сына. Дети помещены в государственные организации", - цитирует Казанцеву пресс-служба регионального правительства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Ранее со ссылкой на региональный СУСК сообщалось, что женщина сожгла свою дочь заживо на глазах у восьмилетнего сына. Возбуждено уголовное дело, мать ребенка задержана. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная, в январе женщину ограничили судом в родительских правах. Идет проверка органов профилактики, которые отвечали за надзор за этой семьей.
"Ситуацию взял на контроль губернатор. Завтра по его поручению еду к детям, им должна быть оказана всесторонняя помощь", - отметила Казанцева.
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