https://ria.ru/20230220/deti-1853226992.html

В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей

В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей - РИА Новости, 20.02.2023

В Алтайском крае у матери, которая сожгла заживо свою дочь, изъяли детей

Двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку, ребят поместили в государственные учреждения, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:46

2023-02-20T17:46

2023-02-20T17:46

происшествия

алтайский край

советский район

россия

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БАРНАУЛ, 20 фев - РИА Новости. Двоих детей изъяли из семьи, где мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку, ребят поместили в государственные учреждения, заявила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. "Вопиющий по своей жестокости и безумию случай в Советском районе. От действий матери в страшных муках погибла полуторагодовалая девочка. Самый родной человек, призвание которого оберегать и защищать, обливает горючей жидкостью и поджигает ребенка. В семье растут еще двое ребят, и жестокая расправа над девочкой происходит на глазах 8-летнего сына. Дети помещены в государственные организации", - цитирует Казанцеву пресс-служба регионального правительства. Ранее со ссылкой на региональный СУСК сообщалось, что женщина сожгла свою дочь заживо на глазах у восьмилетнего сына. Возбуждено уголовное дело, мать ребенка задержана. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная, в январе женщину ограничили судом в родительских правах. Идет проверка органов профилактики, которые отвечали за надзор за этой семьей. "Ситуацию взял на контроль губернатор. Завтра по его поручению еду к детям, им должна быть оказана всесторонняя помощь", - отметила Казанцева.

https://ria.ru/20230220/podozrevaemyy-1853178706.html

https://ria.ru/20230220/pozhar-1853174127.html

алтайский край

советский район

россия

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происшествия, алтайский край, советский район, россия