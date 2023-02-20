10:32 20.02.2023 (обновлено: 11:19 20.02.2023)
"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы
Читатели DM высмеяли план секретаря СНБО Украины Данилова дойти до Москвы
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отнеслись с юмором к словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что украинские танки будут стоять на Красной площади.
Комментаторы заметили, что риторика высокопоставленного чиновника не вписывается в западный миф о героическом сопротивлении киевского режима. Также они усомнились в том, что у Киева имеются украинские танки.
"Я что-то пропустил? Я думал, что целью было вынудить Россию "уйти с украинской земли". Когда это марш на Красную площадь вошел в их планы?" — уточнил Jcartermad.
"Вот чем все кончается, когда слишком много времени проводишь в бункере с Зеленским. Абсолютные бредовые помешанные", — заметил SunakIsUSALapdog.
"Наши танки"? "Наши танки"?! Наверняка вы имеете в виду те танки, которые вы нахалтурили от идиотов на западе", — посчитал ThaiTim.
"Я хочу то, что он употребляет", — пошутил dube.
"Этот дурак пытается начать ядерную катастрофу?" — спросил Mickenos.
"Я так понимаю, этот дурак сам не будет на передовой", — написал Cisco Pike.
Ранее Великобритания заявила, что начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Премьер-министр Риши Сунак по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон заявил, что обсуждал с ним возможность предоставления Киеву истребителей, отметив, что не исключает никакой вариант оказания военной поддержки Украине.