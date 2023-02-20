https://ria.ru/20230220/danilov-1853081894.html

"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы

"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы - РИА Новости, 20.02.2023

"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы

Читатели британской газеты Daily Mail отнеслись с юмором к словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что украинские танки будут стоять на... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:32

2023-02-20T10:32

2023-02-20T11:19

в мире

украина

киев

великобритания

владимир зеленский

алексей данилов

риши сунак

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отнеслись с юмором к словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что украинские танки будут стоять на Красной площади.Комментаторы заметили, что риторика высокопоставленного чиновника не вписывается в западный миф о героическом сопротивлении киевского режима. Также они усомнились в том, что у Киева имеются украинские танки."Я что-то пропустил? Я думал, что целью было вынудить Россию "уйти с украинской земли". Когда это марш на Красную площадь вошел в их планы?" — уточнил Jcartermad."Вот чем все кончается, когда слишком много времени проводишь в бункере с Зеленским. Абсолютные бредовые помешанные", — заметил SunakIsUSALapdog."Я хочу то, что он употребляет", — пошутил dube."Этот дурак пытается начать ядерную катастрофу?" — спросил Mickenos."Я так понимаю, этот дурак сам не будет на передовой", — написал Cisco Pike.Ранее Великобритания заявила, что начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Премьер-министр Риши Сунак по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон заявил, что обсуждал с ним возможность предоставления Киеву истребителей, отметив, что не исключает никакой вариант оказания военной поддержки Украине.

https://ria.ru/20230220/germaniya-1853048147.html

https://ria.ru/20230219/aktsiya-1853032377.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, алексей данилов, риши сунак, совет национальной безопасности и обороны украины