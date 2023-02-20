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"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы - РИА Новости, 20.02.2023
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"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы
"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы - РИА Новости, 20.02.2023
"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы
Читатели британской газеты Daily Mail отнеслись с юмором к словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что украинские танки будут стоять на... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:32
2023-02-20T11:19
в мире
украина
киев
великобритания
владимир зеленский
алексей данилов
риши сунак
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отнеслись с юмором к словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что украинские танки будут стоять на Красной площади.Комментаторы заметили, что риторика высокопоставленного чиновника не вписывается в западный миф о героическом сопротивлении киевского режима. Также они усомнились в том, что у Киева имеются украинские танки."Я что-то пропустил? Я думал, что целью было вынудить Россию "уйти с украинской земли". Когда это марш на Красную площадь вошел в их планы?" — уточнил Jcartermad."Вот чем все кончается, когда слишком много времени проводишь в бункере с Зеленским. Абсолютные бредовые помешанные", — заметил SunakIsUSALapdog."Я хочу то, что он употребляет", — пошутил dube."Этот дурак пытается начать ядерную катастрофу?" — спросил Mickenos."Я так понимаю, этот дурак сам не будет на передовой", — написал Cisco Pike.Ранее Великобритания заявила, что начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Премьер-министр Риши Сунак по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон заявил, что обсуждал с ним возможность предоставления Киеву истребителей, отметив, что не исключает никакой вариант оказания военной поддержки Украине.
https://ria.ru/20230220/germaniya-1853048147.html
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в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, алексей данилов, риши сунак, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Риши Сунак, Совет национальной безопасности и обороны Украины
10:32 20.02.2023 (обновлено: 11:19 20.02.2023)
 
"Помешанный": британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины дойти до Москвы

Читатели DM высмеяли план секретаря СНБО Украины Данилова дойти до Москвы

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail отнеслись с юмором к словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что украинские танки будут стоять на Красной площади.
Комментаторы заметили, что риторика высокопоставленного чиновника не вписывается в западный миф о героическом сопротивлении киевского режима. Также они усомнились в том, что у Киева имеются украинские танки.
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"Я что-то пропустил? Я думал, что целью было вынудить Россию "уйти с украинской земли". Когда это марш на Красную площадь вошел в их планы?" — уточнил Jcartermad.
"Вот чем все кончается, когда слишком много времени проводишь в бункере с Зеленским. Абсолютные бредовые помешанные", — заметил SunakIsUSALapdog.
"Наши танки"? "Наши танки"?! Наверняка вы имеете в виду те танки, которые вы нахалтурили от идиотов на западе", — посчитал ThaiTim.
"Я хочу то, что он употребляет", — пошутил dube.
"Этот дурак пытается начать ядерную катастрофу?" — спросил Mickenos.
"Я так понимаю, этот дурак сам не будет на передовой", — написал Cisco Pike.
Ранее Великобритания заявила, что начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Премьер-министр Риши Сунак по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон заявил, что обсуждал с ним возможность предоставления Киеву истребителей, отметив, что не исключает никакой вариант оказания военной поддержки Украине.
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В миреУкраинаКиевВеликобританияВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловРиши СунакСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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