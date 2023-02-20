https://ria.ru/20230220/braziliya-1853041287.html

В Бразилии из-за осадков и оползней погибли 19 человек

В Бразилии из-за осадков и оползней погибли 19 человек - РИА Новости, 20.02.2023

В Бразилии из-за осадков и оползней погибли 19 человек

Аномальные осадки в прибрежной зоне бразильского штата Сан-Паулу вызвали разрушительные наводнения и оползни - погибли 19 человек, 338 остались без крова ,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:59

2023-02-20T01:59

2023-02-20T02:27

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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Аномальные осадки в прибрежной зоне бразильского штата Сан-Паулу вызвали разрушительные наводнения и оползни - погибли 19 человек, 338 остались без крова , сообщил портал G1 со ссылкой на местные службы. "Проливные дожди, выпавшие за последние сутки, привели к гибели 19 человек и причинили ущерб в нескольких районах Сан-Паулу, в основном - на побережье. Штормы вызвали наводнения, оползни, сотни людей остались без крова, шоссе Рио-Сантос, Можи-Бертиога и Тамойос заблокированы", - говорится в материале издания.По информации СМИ, десятки домов в различных муниципалитетах были разрушены полностью - потоками воды или обвалами породы, 228 человек были эвакуированы и 338 лишились жилья. Из-за сложных условий спасатели на вертолетах не смогли оперативно добраться до побережья в районе города Сан-Себастьян, где под завалами находились люди. Губернатор Сан-Паулу Тарсисио де Фрейтас совместно с руководством гражданской обороны находятся в Сан-Кристобале, где за сутки выпало 600 миллиметров осадков и более 50 домов были разрушены. Местные власти объявили ЧС и отменили карнавальную программу, бразильская армия объявила об отправке военных самолетов в пострадавшую зону.

https://ria.ru/20230215/navodneniya-1852095312.html

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сан-паулу (город), бразилия, в мире