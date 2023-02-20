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Боррель попросил Китай не поставлять оружие России - РИА Новости, 20.02.2023
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Боррель попросил Китай не поставлять оружие России
Боррель попросил Китай не поставлять оружие России - РИА Новости, 20.02.2023
Боррель попросил Китай не поставлять оружие России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе сообщил журналистам, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности просил... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:59
2023-02-20T12:59
в мире
китай
россия
сша
жозеп боррель
ван и (политик)
энтони блинкен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе сообщил журналистам, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности просил Китай воздержаться от поставок оружия России, отметив, что это стало бы "красной линией" в отношениях Пекина и Брюсселя. "У меня был длинный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И… Я выразил нашу серьезную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая и попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет "красной линией", - сказал Боррель. По его словам, китайский представитель проинформировал, что у Китая "нет планов" поставлять оружие России. "Но мы сохраняем бдительность", - отметил Боррель. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853110488.html
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в мире, китай, россия, сша, жозеп боррель, ван и (политик), энтони блинкен, евросоюз
В мире, Китай, Россия, США, Жозеп Боррель, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Евросоюз
12:59 20.02.2023
 
Боррель попросил Китай не поставлять оружие России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что попросил Китай не поставлять оружие России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе сообщил журналистам, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности просил Китай воздержаться от поставок оружия России, отметив, что это стало бы "красной линией" в отношениях Пекина и Брюсселя.
"У меня был длинный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И… Я выразил нашу серьезную озабоченность по поводу поставок вооружения России со стороны Китая и попросил не делать этого. Я проинформировал, что для наших отношений это станет "красной линией", - сказал Боррель.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 11:48
Китай ответил на заявления США о военной помощи России
По его словам, китайский представитель проинформировал, что у Китая "нет планов" поставлять оружие России. "Но мы сохраняем бдительность", - отметил Боррель.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 09:57
Американский сенатор жестко предостерег Китай от помощи России
 
В миреКитайРоссияСШАЖозеп БоррельВан И (политик)Энтони БлинкенЕвросоюз
 
 
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