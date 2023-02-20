https://ria.ru/20230220/boepripasy-1853295004.html

МИД Польши: промышленность ЕС не сможет обеспечить Киев боеприпасами в срок

МИД Польши: промышленность ЕС не сможет обеспечить Киев боеприпасами в срок - РИА Новости, 20.02.2023

МИД Польши: промышленность ЕС не сможет обеспечить Киев боеприпасами в срок

Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для Украины, поскольку сам не успевает их производить, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T22:20

2023-02-20T22:20

2023-02-20T22:20

специальная военная операция на украине

украина

польша

збигнев рау

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для Украины, поскольку сам не успевает их производить, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после заседания Совета по иностранным делам ЕС в понедельник в Брюсселе. "Все свелось к выявлению общей проблемы, которая означает, что военное производство оборонного вооружения ЕС соответствует мирному времени, а мы имеем дело с войной и спрос на эту продукцию соответствует требованиям военных действий с украинской стороны. Сейчас мы понимаем, что чтобы запустить европейскую продукцию потребуется время - как минимум месяцы, если не годы, чтобы достигнуть удовлетворительного уровня. Поэтому обсуждается приобретение необходимого, прежде всего боеприпасов, за пределами ЕС. Таких источников тоже немного", - добавил он. При этом польский министр признал, что никакого решения Совет по иностранным делам по данному вопросу не принял. "Дискуссия не оказалась безрезультатной. Проблема диагностирована, но конкретного решения нет", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1853280749.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853240142.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, польша, збигнев рау, евросоюз, нато