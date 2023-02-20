МИД Польши: промышленность ЕС не сможет обеспечить Киев боеприпасами в срок
МИД Польши: ЕС обсуждает закупку боеприпасов для Киева, так как не успевает их производить
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЯщик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Евросоюз обсуждает закупку боеприпасов для Украины, поскольку сам не успевает их производить, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после заседания Совета по иностранным делам ЕС в понедельник в Брюсселе.
"Интересное эстонское предложение, касающееся общей закупки боеприпасов для Украины в ЕС. Эстонское предложение было частью широкого обсуждения, которое свелось к тому, что Украина нуждается в боеприпасах", - сказал Рау.
"Все свелось к выявлению общей проблемы, которая означает, что военное производство оборонного вооружения ЕС соответствует мирному времени, а мы имеем дело с войной и спрос на эту продукцию соответствует требованиям военных действий с украинской стороны. Сейчас мы понимаем, что чтобы запустить европейскую продукцию потребуется время - как минимум месяцы, если не годы, чтобы достигнуть удовлетворительного уровня. Поэтому обсуждается приобретение необходимого, прежде всего боеприпасов, за пределами ЕС. Таких источников тоже немного", - добавил он.
При этом польский министр признал, что никакого решения Совет по иностранным делам по данному вопросу не принял. "Дискуссия не оказалась безрезультатной. Проблема диагностирована, но конкретного решения нет", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".