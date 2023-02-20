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Названо безопасное для фигуры количество блинов - РИА Новости, 20.02.2023
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Названо безопасное для фигуры количество блинов
Названо безопасное для фигуры количество блинов - РИА Новости, 20.02.2023
Названо безопасное для фигуры количество блинов
Какая порция блинов не навредит фигуре и как сделать это блюдо более полезным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T02:15
2023-02-20T02:15
общество
здоровье
наталья нефедова
масленица
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Какая порция блинов не навредит фигуре и как сделать это блюдо более полезным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.Масленица в 2023 году продлится с 20 по 26 февраля, в течение этой недели многие россияне будут радовать себя блинами, приготовленными по разным рецептам. Однако не стоит забывать, что традиционное русское блюдо достаточно калорийно и может привести к набору веса, отметила Нефедова. По ее словам, один блин содержит в среднем от 120 до 150 килокалорий."Если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня, иначе можно навредить фигуре", – предупредила Нефедова.В том случае, если вы собираетесь поставить праздничное угощение на стол только один раз за всю Масленицу, порцию можно увеличить, считает диетолог."За один раз можно съесть от четырех до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины", – уточнила Нефедова.Какое количество блинов не причинит вреда фигуре, во многом зависит от начинки, продолжила диетолог."Выбирайте несладкие начинки. Блины с вареньем, топленым маслом или жирной сметаной в любом случае нужно рассматривать как десерт и употреблять в ограниченных количествах", – посоветовала Нефедова.Чтобы сделать блины менее калорийными, можно печь их без масла, на специальной сковороде, добавила она. Кроме того, можно немного изменить рецепт."Если заменить муку на цельнозерновую, на гречневую или полбяную, использовать минимальное количество сахара, плюс начинить блины, например, хорошей жирной рыбой, это будет полезный вариант", – заключила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230218/pelmeni-1852828748.html
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общество, здоровье, наталья нефедова, масленица
Общество, Здоровье, Наталья Нефедова, Масленица
02:15 20.02.2023
 
Названо безопасное для фигуры количество блинов

Диетолог Нефедова рассказала, какая порция блинов не навредит фигуре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкБлины с вареньем
Блины с вареньем - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блины с вареньем. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Какая порция блинов не навредит фигуре и как сделать это блюдо более полезным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
Масленица в 2023 году продлится с 20 по 26 февраля, в течение этой недели многие россияне будут радовать себя блинами, приготовленными по разным рецептам. Однако не стоит забывать, что традиционное русское блюдо достаточно калорийно и может привести к набору веса, отметила Нефедова. По ее словам, один блин содержит в среднем от 120 до 150 килокалорий.
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"Если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причем в первой половине дня, иначе можно навредить фигуре", – предупредила Нефедова.
В том случае, если вы собираетесь поставить праздничное угощение на стол только один раз за всю Масленицу, порцию можно увеличить, считает диетолог.
"За один раз можно съесть от четырех до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины", – уточнила Нефедова.
Какое количество блинов не причинит вреда фигуре, во многом зависит от начинки, продолжила диетолог.
"Выбирайте несладкие начинки. Блины с вареньем, топленым маслом или жирной сметаной в любом случае нужно рассматривать как десерт и употреблять в ограниченных количествах", – посоветовала Нефедова.
Чтобы сделать блины менее калорийными, можно печь их без масла, на специальной сковороде, добавила она. Кроме того, можно немного изменить рецепт.
"Если заменить муку на цельнозерновую, на гречневую или полбяную, использовать минимальное количество сахара, плюс начинить блины, например, хорошей жирной рыбой, это будет полезный вариант", – заключила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
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