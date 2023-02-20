20:13 20.02.2023 (обновлено: 20:29 20.02.2023)
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России, но не раскрыл их детали
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали.
"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность поддержать военные усилия России на Украине с летальной помощью. Как я говорил,… будут реальные последствия для наших отношений при поставках Китаем летального оружия России", - сообщил он на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
"Я не собираюсь описывать, что это будут за последствия", - добавил госсекретарь.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что встреча Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 18 февраля на полях международной конференции в Мюнхене показала, насколько испортились американо-китайские отношения. Отмечалось, что Ван И в ходе встречи заявил, что Китай никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в отношении российско-китайских отношений.
США многократно предостерегали Китай от помощи России в обходе санкций или ведении военных действий, грозя в том числе потерей иностранных инвестиций. Выступая в субботу на конференции в Мюнхене, Блинкен заявил, что пока США не наблюдают признаков такого российско-китайского сотрудничества.