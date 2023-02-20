https://ria.ru/20230220/blinken-1853278324.html

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России - РИА Новости, 20.02.2023

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:13

2023-02-20T20:13

2023-02-20T20:29

в мире

китай

россия

сша

энтони блинкен

ван и (политик)

мевлют чавушоглу

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали. По словам Блинкена, в случае подобной военной помощи Пекина, КНР ждет "реальная проблема в отношениях со многими другими странами". "Я не собираюсь описывать, что это будут за последствия", - добавил госсекретарь. Ранее агентство Блумберг сообщало, что встреча Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 18 февраля на полях международной конференции в Мюнхене показала, насколько испортились американо-китайские отношения. Отмечалось, что Ван И в ходе встречи заявил, что Китай никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в отношении российско-китайских отношений. США многократно предостерегали Китай от помощи России в обходе санкций или ведении военных действий, грозя в том числе потерей иностранных инвестиций. Выступая в субботу на конференции в Мюнхене, Блинкен заявил, что пока США не наблюдают признаков такого российско-китайского сотрудничества.

https://ria.ru/20230220/kitay-1853187888.html

китай

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, сша, энтони блинкен, ван и (политик), мевлют чавушоглу, мюнхенская конференция по безопасности