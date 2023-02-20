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Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России - РИА Новости, 20.02.2023
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Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России - РИА Новости, 20.02.2023
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:13
2023-02-20T20:29
в мире
китай
россия
сша
энтони блинкен
ван и (политик)
мевлют чавушоглу
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали. По словам Блинкена, в случае подобной военной помощи Пекина, КНР ждет "реальная проблема в отношениях со многими другими странами". "Я не собираюсь описывать, что это будут за последствия", - добавил госсекретарь. Ранее агентство Блумберг сообщало, что встреча Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 18 февраля на полях международной конференции в Мюнхене показала, насколько испортились американо-китайские отношения. Отмечалось, что Ван И в ходе встречи заявил, что Китай никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в отношении российско-китайских отношений. США многократно предостерегали Китай от помощи России в обходе санкций или ведении военных действий, грозя в том числе потерей иностранных инвестиций. Выступая в субботу на конференции в Мюнхене, Блинкен заявил, что пока США не наблюдают признаков такого российско-китайского сотрудничества.
https://ria.ru/20230220/kitay-1853187888.html
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в мире, китай, россия, сша, энтони блинкен, ван и (политик), мевлют чавушоглу, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Китай, Россия, США, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Мевлют Чавушоглу, Мюнхенская конференция по безопасности
20:13 20.02.2023 (обновлено: 20:29 20.02.2023)
 
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за военную помощь России, но не раскрыл их детали

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю "реальными последствиями" в случае поставок оружия России, однако отказался обсуждать их детали.
"Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность поддержать военные усилия России на Украине с летальной помощью. Как я говорил,… будут реальные последствия для наших отношений при поставках Китаем летального оружия России", - сообщил он на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
По словам Блинкена, в случае подобной военной помощи Пекина, КНР ждет "реальная проблема в отношениях со многими другими странами".
"Я не собираюсь описывать, что это будут за последствия", - добавил госсекретарь.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что встреча Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И 18 февраля на полях международной конференции в Мюнхене показала, насколько испортились американо-китайские отношения. Отмечалось, что Ван И в ходе встречи заявил, что Китай никогда не смирится с давлением и угрозами Вашингтона в отношении российско-китайских отношений.
США многократно предостерегали Китай от помощи России в обходе санкций или ведении военных действий, грозя в том числе потерей иностранных инвестиций. Выступая в субботу на конференции в Мюнхене, Блинкен заявил, что пока США не наблюдают признаков такого российско-китайского сотрудничества.
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В миреКитайРоссияСШАЭнтони БлинкенВан И (политик)Мевлют ЧавушоглуМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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