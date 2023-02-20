Рейтинг@Mail.ru
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/biznes-1853057758.html
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России - РИА Новости, 20.02.2023
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России
Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:04
2023-02-20T12:15
экономика
россия
тадзио шиллинг
ассоциация европейского бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789817255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e677b92a044665c5ddda3a3fe275cfa.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. "Хотя мы считаем, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", - сказал он. "Вместо дальнейшего противодействия либерализации параллельного импорта мы выступили с конструктивными предложениями о том, как смягчить или избежать возможных негативных последствий", - заявил гендиректор АЕБ. В качестве примера он привел риск ввоза контрафактной продукции, объем которой, по предварительной статистике, в 2022 году составил более 7 миллионов единиц. "Это ясно показывает, что контрафактная продукция по-прежнему представляет собой проблему, и что наши опасения небезосновательны", - заметил Шиллинг. "Поймите меня правильно: это не попытка противостоять либерализации параллельного импорта таким способом. Это поиск путей снижения подобных рисков без снижения степени открытости и гибкости, необходимых в нынешних условиях ограничений и неопределенностей", - заключил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221219/import-1839712277.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789817255_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6aacd97a1344ff15a74848105fcd26ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Россия, Тадзио Шиллинг, Ассоциация европейского бизнеса
09:04 20.02.2023 (обновлено: 12:15 20.02.2023)
 
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России

Глава АЕБ Шиллинг: европейский бизнес больше не против параллельного импорта в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМагазин M (Mohito) в ТЦ Columbus в Москве
Магазин M (Mohito) в ТЦ Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Магазин M (Mohito) в ТЦ Columbus в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
"Хотя мы считаем, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", - сказал он.
"Вместо дальнейшего противодействия либерализации параллельного импорта мы выступили с конструктивными предложениями о том, как смягчить или избежать возможных негативных последствий", - заявил гендиректор АЕБ.
В качестве примера он привел риск ввоза контрафактной продукции, объем которой, по предварительной статистике, в 2022 году составил более 7 миллионов единиц. "Это ясно показывает, что контрафактная продукция по-прежнему представляет собой проблему, и что наши опасения небезосновательны", - заметил Шиллинг.
"Поймите меня правильно: это не попытка противостоять либерализации параллельного импорта таким способом. Это поиск путей снижения подобных рисков без снижения степени открытости и гибкости, необходимых в нынешних условиях ограничений и неопределенностей", - заключил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Покупатель и продавец в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 13:19
Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов
 
ЭкономикаРоссияТадзио ШиллингАссоциация европейского бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала