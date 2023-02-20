https://ria.ru/20230220/biznes-1853057758.html

В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России

В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России - РИА Новости, 20.02.2023

В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России

Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T09:04

2023-02-20T09:04

2023-02-20T12:15

экономика

россия

тадзио шиллинг

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. "Хотя мы считаем, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", - сказал он. "Вместо дальнейшего противодействия либерализации параллельного импорта мы выступили с конструктивными предложениями о том, как смягчить или избежать возможных негативных последствий", - заявил гендиректор АЕБ. В качестве примера он привел риск ввоза контрафактной продукции, объем которой, по предварительной статистике, в 2022 году составил более 7 миллионов единиц. "Это ясно показывает, что контрафактная продукция по-прежнему представляет собой проблему, и что наши опасения небезосновательны", - заметил Шиллинг. "Поймите меня правильно: это не попытка противостоять либерализации параллельного импорта таким способом. Это поиск путей снижения подобных рисков без снижения степени открытости и гибкости, необходимых в нынешних условиях ограничений и неопределенностей", - заключил он. Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса