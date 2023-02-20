https://ria.ru/20230220/biznes-1853057758.html
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России - РИА Новости, 20.02.2023
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России
Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T09:04
2023-02-20T09:04
2023-02-20T12:15
экономика
россия
тадзио шиллинг
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. "Хотя мы считаем, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", - сказал он. "Вместо дальнейшего противодействия либерализации параллельного импорта мы выступили с конструктивными предложениями о том, как смягчить или избежать возможных негативных последствий", - заявил гендиректор АЕБ. В качестве примера он привел риск ввоза контрафактной продукции, объем которой, по предварительной статистике, в 2022 году составил более 7 миллионов единиц. "Это ясно показывает, что контрафактная продукция по-прежнему представляет собой проблему, и что наши опасения небезосновательны", - заметил Шиллинг. "Поймите меня правильно: это не попытка противостоять либерализации параллельного импорта таким способом. Это поиск путей снижения подобных рисков без снижения степени открытости и гибкости, необходимых в нынешних условиях ограничений и неопределенностей", - заключил он. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тадзио шиллинг, ассоциация европейского бизнеса
Экономика, Россия, Тадзио Шиллинг, Ассоциация европейского бизнеса
09:04 20.02.2023 (обновлено: 12:15 20.02.2023)
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России
Глава АЕБ Шиллинг: европейский бизнес больше не против параллельного импорта в России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде, лишь предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
"Хотя мы считаем, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", - сказал он.
"Вместо дальнейшего противодействия либерализации параллельного импорта мы выступили с конструктивными предложениями о том, как смягчить или избежать возможных негативных последствий", - заявил гендиректор АЕБ.
В качестве примера он привел риск ввоза контрафактной продукции, объем которой, по предварительной статистике, в 2022 году составил более 7 миллионов единиц. "Это ясно показывает, что контрафактная продукция по-прежнему представляет собой проблему, и что наши опасения небезосновательны", - заметил Шиллинг.
"Поймите меня правильно: это не попытка противостоять либерализации параллельного импорта таким способом. Это поиск путей снижения подобных рисков без снижения степени открытости и гибкости, необходимых в нынешних условиях ограничений и неопределенностей", - заключил он.