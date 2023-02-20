https://ria.ru/20230220/bayden-1853299382.html

Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ

Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023

Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ

Президент США Джо Байден прибыл с Украины в польский Жешув, сообщил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:07

2023-02-20T23:07

2023-02-20T23:07

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сша

польша

варшава

джо байден

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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл с Украины в польский Жешув, сообщил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Трансляцию прибытия ведет Польское телевидение. На вокзал Жешува прибыл поезд, в котором, вероятно, находится Байден. В аэропорту "Жешув-Ясенка" его ожидает самолет, который доставил лидера США в Варшаву. В Варшаве Байден поедет в отель Marriot, где традиционно останавливаются американские президенты. Во вторник планируется участие Байдена во встрече глав "Бухарестской девятки", его выступление запланировано возле королевского дворца. Ожидается, что визит Байдена в Польшу продлится до 22 февраля. В связи с поездкой президента США в Варшаве ввели усиленные меры безопасности, запретили ношение оружия, стянули дополнительные силы полиции. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853232832.html

https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html

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польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, польша, варшава, джо байден, владимир зеленский