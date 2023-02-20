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Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
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Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ
Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ
Президент США Джо Байден прибыл с Украины в польский Жешув, сообщил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:07
2023-02-20T23:07
в мире
сша
польша
варшава
джо байден
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл с Украины в польский Жешув, сообщил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Трансляцию прибытия ведет Польское телевидение. На вокзал Жешува прибыл поезд, в котором, вероятно, находится Байден. В аэропорту "Жешув-Ясенка" его ожидает самолет, который доставил лидера США в Варшаву. В Варшаве Байден поедет в отель Marriot, где традиционно останавливаются американские президенты. Во вторник планируется участие Байдена во встрече глав "Бухарестской девятки", его выступление запланировано возле королевского дворца. Ожидается, что визит Байдена в Польшу продлится до 22 февраля. В связи с поездкой президента США в Варшаве ввели усиленные меры безопасности, запретили ношение оружия, стянули дополнительные силы полиции. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853232832.html
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в мире, сша, польша, варшава, джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Польша, Варшава, Джо Байден, Владимир Зеленский
23:07 20.02.2023
 
Байден прибыл в Польшу, пишут СМИ

PAP: на вокзал Жешува прибыл поезд, в котором, вероятно, находится Байден

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл с Украины в польский Жешув, сообщил агентству РАР заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
Трансляцию прибытия ведет Польское телевидение. На вокзал Жешува прибыл поезд, в котором, вероятно, находится Байден.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:05
Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины
В аэропорту "Жешув-Ясенка" его ожидает самолет, который доставил лидера США в Варшаву. В Варшаве Байден поедет в отель Marriot, где традиционно останавливаются американские президенты.
Во вторник планируется участие Байдена во встрече глав "Бухарестской девятки", его выступление запланировано возле королевского дворца. Ожидается, что визит Байдена в Польшу продлится до 22 февраля.
В связи с поездкой президента США в Варшаве ввели усиленные меры безопасности, запретили ношение оружия, стянули дополнительные силы полиции.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:42
Визит Байдена означает, что для Зеленского "запахло жареным", считает Рогов
 
В миреСШАПольшаВаршаваДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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