https://ria.ru/20230220/bayden-1853284549.html

В США заметили оскорбительную для Байдена деталь на встрече с Зеленским

В США заметили оскорбительную для Байдена деталь на встрече с Зеленским - РИА Новости, 20.02.2023

В США заметили оскорбительную для Байдена деталь на встрече с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского лидера Джо Байдена, приехавшего в Киев, считает конгрессвумен Мэрджори Тейлор... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:53

2023-02-20T20:53

2023-02-20T20:53

политика

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского лидера Джо Байдена, приехавшего в Киев, считает конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.Политик неоднократно критиковала американскую администрацию за финансовые вливания для поддержания киевского режима на плаву. Она подчеркивала, что Украина — одно из самых коррумпированных государств мира, и заявляла о необходимости аудита выделяемой Зеленскому помощи. В январе Грин и ее однопартиец Майкл Маккол сообщили о готовности двигаться дальше в этом вопросе и подтвердили отказ от "открытых чеков" Киеву.Байден побывал сегодня на Украине с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в столицу республики на поезде. По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html

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политика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский