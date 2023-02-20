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СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина
СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина
Поездка президента США Джо Байдена на Украину показала, что у Вашингтона нет конкретной цели в конфликте, поэтому он продолжит помогать Киеву, разоряя... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:55
2023-02-20T22:24
политика
сша
киев
украина
джо байден
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Поездка президента США Джо Байдена на Украину показала, что у Вашингтона нет конкретной цели в конфликте, поэтому он продолжит помогать Киеву, разоряя собственную казну и опустошая склады с боеприпасами. Об этом пишет военный эксперт Гарри Казианис в статье для 19FortyFive.По мнению специалиста, бесконечными поставками оружия ВСУ администрация американского президента лишь вредит собственной стране, поскольку украинские силовики даже при всемерной поддержке Пентагона не добьются впечатляющих результатов на поле боя с российской армией. При этом военные возможности Соединенных Штатов продолжат сужаться с каждой новой партией амуниции для Киева, напомнил Казианис."Проблема Джо Байдена в том, что люди теперь начнут задавать настоящие вопросы о политике США в отношении украинского конфликта. Вам не нужна докторская степень Принстонского университета, чтобы спросить, каковы наши цели на Украине, как мы планируем их достичь и чем мы готовы рискнуть, чтобы их добиться", — рассуждает колумнист.По его мнению, если бы Вашингтон задал эти же вопросы перед тем, как начинать войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, мир выглядел бы сейчас совершенно иначе.Глава Белого дома побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в украинскую столицу на поезде. По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html
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политика, сша, киев, украина, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон, принстонский университет, россия
Политика, США, Киев, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Принстонский университет, Россия
18:55 20.02.2023 (обновлено: 22:24 20.02.2023)
 
СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина

Обозреватель 19FortyFive Казианис: визит Байдена на Украину открыл ящик Пандоры для США

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Поездка президента США Джо Байдена на Украину показала, что у Вашингтона нет конкретной цели в конфликте, поэтому он продолжит помогать Киеву, разоряя собственную казну и опустошая склады с боеприпасами. Об этом пишет военный эксперт Гарри Казианис в статье для 19FortyFive.
"Джо Байден открыл ящик Пандоры, когда совершил визит на Украину", — полагает автор.
По мнению специалиста, бесконечными поставками оружия ВСУ администрация американского президента лишь вредит собственной стране, поскольку украинские силовики даже при всемерной поддержке Пентагона не добьются впечатляющих результатов на поле боя с российской армией. При этом военные возможности Соединенных Штатов продолжат сужаться с каждой новой партией амуниции для Киева, напомнил Казианис.
"Проблема Джо Байдена в том, что люди теперь начнут задавать настоящие вопросы о политике США в отношении украинского конфликта. Вам не нужна докторская степень Принстонского университета, чтобы спросить, каковы наши цели на Украине, как мы планируем их достичь и чем мы готовы рискнуть, чтобы их добиться", — рассуждает колумнист.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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По его мнению, если бы Вашингтон задал эти же вопросы перед тем, как начинать войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, мир выглядел бы сейчас совершенно иначе.
Глава Белого дома побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в украинскую столицу на поезде. По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:55
Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев
 
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