https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html

СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина

СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: Байден визитом в Киев внезапно обнажил слабое место для удара Путина

Поездка президента США Джо Байдена на Украину показала, что у Вашингтона нет конкретной цели в конфликте, поэтому он продолжит помогать Киеву, разоряя... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:55

2023-02-20T18:55

2023-02-20T22:24

политика

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джо байден

вооруженные силы украины

пентагон

принстонский университет

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Поездка президента США Джо Байдена на Украину показала, что у Вашингтона нет конкретной цели в конфликте, поэтому он продолжит помогать Киеву, разоряя собственную казну и опустошая склады с боеприпасами. Об этом пишет военный эксперт Гарри Казианис в статье для 19FortyFive.По мнению специалиста, бесконечными поставками оружия ВСУ администрация американского президента лишь вредит собственной стране, поскольку украинские силовики даже при всемерной поддержке Пентагона не добьются впечатляющих результатов на поле боя с российской армией. При этом военные возможности Соединенных Штатов продолжат сужаться с каждой новой партией амуниции для Киева, напомнил Казианис."Проблема Джо Байдена в том, что люди теперь начнут задавать настоящие вопросы о политике США в отношении украинского конфликта. Вам не нужна докторская степень Принстонского университета, чтобы спросить, каковы наши цели на Украине, как мы планируем их достичь и чем мы готовы рискнуть, чтобы их добиться", — рассуждает колумнист.По его мнению, если бы Вашингтон задал эти же вопросы перед тем, как начинать войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, мир выглядел бы сейчас совершенно иначе.Глава Белого дома побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в украинскую столицу на поезде. По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html

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политика, сша, киев, украина, джо байден, вооруженные силы украины, пентагон, принстонский университет, россия