https://ria.ru/20230220/bayden-1853221664.html

Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник

Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2023

Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник

Источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:30

2023-02-20T17:30

2023-02-20T17:35

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским.Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853214779.html

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в мире, сша, киев, россия, джо байден, владимир зеленский, украина