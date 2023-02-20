https://ria.ru/20230220/bayden-1853221664.html
Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник
Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2023
Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник
Источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:30
2023-02-20T17:30
2023-02-20T17:35
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джо байден
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским.Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав.
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17:30 20.02.2023 (обновлено: 17:35 20.02.2023)
Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник
Источник: посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев в целях безопасности