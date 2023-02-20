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Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2023
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Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник
Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник - РИА Новости, 20.02.2023
Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник
Источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:30
2023-02-20T17:35
в мире
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киев
россия
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским.Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853214779.html
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в мире, сша, киев, россия, джо байден, владимир зеленский, украина
В мире, США, Киев, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина
17:30 20.02.2023 (обновлено: 17:35 20.02.2023)
 
Посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев, сообщил источник

Источник: посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев в целях безопасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США Джо Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.
"Посольство США уведомило российскую сторону о визите Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности", - сказал источник.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским.
Ранее Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:19
В Госдуме заявили, что визит Байдена в Киев ни на что не может повлиять
 
В миреСШАКиевРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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