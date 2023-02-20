https://ria.ru/20230220/bayden-1853221321.html
Болгары назвали страшное последствие визита Байдена в Киев "на века вперед"
Болгары назвали страшное последствие визита Байдена в Киев "на века вперед" - РИА Новости, 20.02.2023
Болгары назвали страшное последствие визита Байдена в Киев "на века вперед"
Читатели болгарского портала Dir.bg эмоционально отреагировали на новости о визите президента США Джо Байдена на Украину. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:29
2023-02-20T17:29
2023-02-20T22:21
в мире
украина
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg эмоционально отреагировали на новости о визите президента США Джо Байдена на Украину.Многие комментаторы сошлись во мнении, что встреча Байдена с коллегой Владимиром Зеленским не принесет пользы украинскому народу, а также не поспособствует разрядке кризиса в регионе."Ну поздравляю украинцев, они сами себя закабалили на века вперед", — написал один из пользователей."Естественно, <...> проект этого кризиса — его и его окружения! Он видит, что дела идут не очень хорошо, и пошел вдохновлять их на то, чтобы они продолжали убивать друг друга и наполнять свою копилку!" — считает комментатор."Пусть берегут его там хорошенько, потому что на Украине уже собак мобилизуют, а он со своим слабоумием даже не поймет, как в него швырнут винтовкой — и давай, на восток!" — съязвил читатель сайта."Они держали визит в таком секрете, что даже сам Байден о нем не знал и, более того, не знает до сих пор!" — сыронизировал еще один пользователь.Байден посетил в Киев в понедельник. На фоне его визита американские власти анонсировали новые санкции против людей и компаний, связанных с российской военной операцией на Украине.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853205819.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
17:29 20.02.2023 (обновлено: 22:21 20.02.2023)
Болгары назвали страшное последствие визита Байдена в Киев "на века вперед"
Читатели Dir.bg назвали целью визита Байдена в Киев получение прибыли от продажи оружия
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Читатели болгарского портала Dir.bg
эмоционально отреагировали на новости о визите президента США Джо Байдена на Украину.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что встреча Байдена с коллегой Владимиром Зеленским
не принесет пользы украинскому народу, а также не поспособствует разрядке кризиса в регионе.
"Ну поздравляю украинцев, они сами себя закабалили на века вперед", — написал один из пользователей.
"Байден вошел в церковь, чтобы почтить память украинцев, убитых американским империализмом и киевским фашизмом. Какое издевательство!" — возмутился другой комментатор.
"Естественно, <...> проект этого кризиса — его и его окружения! Он видит, что дела идут не очень хорошо, и пошел вдохновлять их на то, чтобы они продолжали убивать друг друга и наполнять свою копилку!" — считает комментатор.
"Пусть берегут его там хорошенько, потому что на Украине уже собак мобилизуют, а он со своим слабоумием даже не поймет, как в него швырнут винтовкой — и давай, на восток!" — съязвил читатель сайта.
"Они держали визит в таком секрете, что даже сам Байден о нем не знал и, более того, не знает до сих пор!" — сыронизировал еще один пользователь.
Байден посетил в Киев в понедельник. На фоне его визита американские власти анонсировали новые санкции против людей и компаний, связанных с российской военной операцией на Украине.