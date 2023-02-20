https://ria.ru/20230220/bayden-1853221321.html

Болгары назвали страшное последствие визита Байдена в Киев "на века вперед"

Болгары назвали страшное последствие визита Байдена в Киев "на века вперед" - РИА Новости, 20.02.2023

Болгары назвали страшное последствие визита Байдена в Киев "на века вперед"

Читатели болгарского портала Dir.bg эмоционально отреагировали на новости о визите президента США Джо Байдена на Украину. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:29

2023-02-20T17:29

2023-02-20T22:21

в мире

украина

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели болгарского портала Dir.bg эмоционально отреагировали на новости о визите президента США Джо Байдена на Украину.Многие комментаторы сошлись во мнении, что встреча Байдена с коллегой Владимиром Зеленским не принесет пользы украинскому народу, а также не поспособствует разрядке кризиса в регионе."Ну поздравляю украинцев, они сами себя закабалили на века вперед", — написал один из пользователей."Естественно, <...> проект этого кризиса — его и его окружения! Он видит, что дела идут не очень хорошо, и пошел вдохновлять их на то, чтобы они продолжали убивать друг друга и наполнять свою копилку!" — считает комментатор."Пусть берегут его там хорошенько, потому что на Украине уже собак мобилизуют, а он со своим слабоумием даже не поймет, как в него швырнут винтовкой — и давай, на восток!" — съязвил читатель сайта."Они держали визит в таком секрете, что даже сам Байден о нем не знал и, более того, не знает до сих пор!" — сыронизировал еще один пользователь.Байден посетил в Киев в понедельник. На фоне его визита американские власти анонсировали новые санкции против людей и компаний, связанных с российской военной операцией на Украине.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853205819.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html

https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html

украина

киев

сша

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский