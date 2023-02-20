https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html

"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев

"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев

Президент США Джо Байден совершил визит на Украину для раскручивания глобального конфликта, считает французский политик и бывший европарламентарий Флориан... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T17:05

2023-02-20T17:05

2023-02-20T17:20

политика

украина

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джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил визит на Украину для раскручивания глобального конфликта, считает французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Глава Белого дома побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в украинскую столицу на поезде. По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853200285.html

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политика, украина, киев, франция, джо байден, вооруженные силы украины, сша, россия, владимир зеленский