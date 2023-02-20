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"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев
"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев
Президент США Джо Байден совершил визит на Украину для раскручивания глобального конфликта, считает французский политик и бывший европарламентарий Флориан... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:05
2023-02-20T17:20
политика
украина
киев
франция
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил визит на Украину для раскручивания глобального конфликта, считает французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Глава Белого дома побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в украинскую столицу на поезде. По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.
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политика, украина, киев, франция, джо байден, вооруженные силы украины, сша, россия, владимир зеленский
Политика, Украина, Киев, Франция, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Владимир Зеленский
17:05 20.02.2023 (обновлено: 17:20 20.02.2023)
 
"Сумасшествие". Во Франции назвали истинную цель визита Байдена в Киев

Французский политик Филиппо: Байден прилетел в Киев, чтобы развязать третью мировую войну

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил визит на Украину для раскручивания глобального конфликта, считает французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие "ястребы" вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны", — написал он в Twitter. По мнению политика, народы должны единогласно выступить за мир между странами.

Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Глава Белого дома побывал сегодня в Киеве с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в украинскую столицу на поезде. По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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ПолитикаУкраинаКиевФранцияДжо БайденВооруженные силы УкраиныСШАРоссияВладимир Зеленский
 
 
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