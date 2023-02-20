Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/bayden-1853205819.html
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком - РИА Новости, 20.02.2023
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цирком визит президента США Джо Байдена в Киев. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:55
2023-02-20T16:55
в мире
киев
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
роман чегринец
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853183609_0:0:2525:1421_1920x0_80_0_0_67478567de7cb937a6f9c3c54e7de4d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цирком визит президента США Джо Байдена в Киев. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. При этом на Украине, в том числе в Киеве, без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. "Этот цирк-шапито выглядит как дешёвая постановка студии Зеленского "Квартал 95". Все эти ненастоящие сирены, таблички на улице и посещение православного храма Байденом и Зеленским, которые никакого отношения к православию не имеют - один католик, а второй фашист-сатанист", - сказал РИА Новости Чегринец. По его словам, в 2019 году президент США Дональд Трамп точно также без предупреждения посетил Афганистан. "Чем там вскоре все закончилось для американцев и их союзников мы прекрасно помним. Здесь результат для киевских фашистов будет такой же", - подчеркнул Чегринец.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853196499.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html
киев
сша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853183609_32:0:2276:1683_1920x0_80_0_0_ee94954df02c21dcd26576855469d55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, роман чегринец, республика крым
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Роман Чегринец, Республика Крым
16:55 20.02.2023
 
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком

Крымский политик Чегринец назвал визит президента США Байдена в Киев цирком

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цирком визит президента США Джо Байдена в Киев.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. При этом на Украине, в том числе в Киеве, без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:28
Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев
"Этот цирк-шапито выглядит как дешёвая постановка студии Зеленского "Квартал 95". Все эти ненастоящие сирены, таблички на улице и посещение православного храма Байденом и Зеленским, которые никакого отношения к православию не имеют - один католик, а второй фашист-сатанист", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, в 2019 году президент США Дональд Трамп точно также без предупреждения посетил Афганистан.
"Чем там вскоре все закончилось для американцев и их союзников мы прекрасно помним. Здесь результат для киевских фашистов будет такой же", - подчеркнул Чегринец.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:18
США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев
 
В миреКиевСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийРоман ЧегринецРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала