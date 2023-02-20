https://ria.ru/20230220/bayden-1853205819.html

В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком

В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком - РИА Новости, 20.02.2023

В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цирком визит президента США Джо Байдена в Киев. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:55

2023-02-20T16:55

2023-02-20T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цирком визит президента США Джо Байдена в Киев. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. При этом на Украине, в том числе в Киеве, без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. "Этот цирк-шапито выглядит как дешёвая постановка студии Зеленского "Квартал 95". Все эти ненастоящие сирены, таблички на улице и посещение православного храма Байденом и Зеленским, которые никакого отношения к православию не имеют - один католик, а второй фашист-сатанист", - сказал РИА Новости Чегринец. По его словам, в 2019 году президент США Дональд Трамп точно также без предупреждения посетил Афганистан. "Чем там вскоре все закончилось для американцев и их союзников мы прекрасно помним. Здесь результат для киевских фашистов будет такой же", - подчеркнул Чегринец.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853196499.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киев, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, роман чегринец, республика крым