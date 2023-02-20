https://ria.ru/20230220/bayden-1853205819.html
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком - РИА Новости, 20.02.2023
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цирком визит президента США Джо Байдена в Киев. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:55
2023-02-20T16:55
2023-02-20T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал цирком визит президента США Джо Байдена в Киев. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. При этом на Украине, в том числе в Киеве, без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. "Этот цирк-шапито выглядит как дешёвая постановка студии Зеленского "Квартал 95". Все эти ненастоящие сирены, таблички на улице и посещение православного храма Байденом и Зеленским, которые никакого отношения к православию не имеют - один католик, а второй фашист-сатанист", - сказал РИА Новости Чегринец. По его словам, в 2019 году президент США Дональд Трамп точно также без предупреждения посетил Афганистан. "Чем там вскоре все закончилось для американцев и их союзников мы прекрасно помним. Здесь результат для киевских фашистов будет такой же", - подчеркнул Чегринец.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853196499.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, роман чегринец, республика крым
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Роман Чегринец, Республика Крым
В Крыму назвали визит Байдена в Киев цирком
Крымский политик Чегринец назвал визит президента США Байдена в Киев цирком