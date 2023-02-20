Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/bayden-1853197004.html
Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве
Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023
Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве
Посетившая Киев делегация США во главе с президентом Джо Байденом была крайне малочисленна: главу государства сопровождали его ближайшие советники, команда... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:29
2023-02-20T16:29
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
джейк салливан
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853148568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02f4c015caaaf28c77447ff12dfe932.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Посетившая Киев делегация США во главе с президентом Джо Байденом была крайне малочисленна: главу государства сопровождали его ближайшие советники, команда медиков и служба охраны, заявил советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. "Группа, сопровождавшая президента в поездке, была крайне малочисленна и фактически сводилась к нескольким его ближайшим советникам, ограниченному по численности медицинскому персоналу, фотографу и службе охраны", - сказал Салливан в ходе брифинга для журналистов. Как проинформировал представитель Белого дома, визит американского лидера в Киев был спланирован "до мельчайших деталей". Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853193933.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853148568_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_dbc4efd3b14ac05a6bed93aff9a09488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Джо Байден, НАТО
16:29 20.02.2023
 
Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве

Белый дом: в делегацию Байдена в Киеве вошли ближайшие советники и охрана

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Посетившая Киев делегация США во главе с президентом Джо Байденом была крайне малочисленна: главу государства сопровождали его ближайшие советники, команда медиков и служба охраны, заявил советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
"Группа, сопровождавшая президента в поездке, была крайне малочисленна и фактически сводилась к нескольким его ближайшим советникам, ограниченному по численности медицинскому персоналу, фотографу и службе охраны", - сказал Салливан в ходе брифинга для журналистов.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:24
Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину
Как проинформировал представитель Белого дома, визит американского лидера в Киев был спланирован "до мельчайших деталей".
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:14
Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДжейк СалливанДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала