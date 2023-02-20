https://ria.ru/20230220/bayden-1853197004.html

Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве

Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023

Белый дом сообщил, кто сопровождал Байдена в Киеве

Посетившая Киев делегация США во главе с президентом Джо Байденом была крайне малочисленна: главу государства сопровождали его ближайшие советники, команда... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:29

2023-02-20T16:29

2023-02-20T16:29

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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Посетившая Киев делегация США во главе с президентом Джо Байденом была крайне малочисленна: главу государства сопровождали его ближайшие советники, команда медиков и служба охраны, заявил советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. "Группа, сопровождавшая президента в поездке, была крайне малочисленна и фактически сводилась к нескольким его ближайшим советникам, ограниченному по численности медицинскому персоналу, фотографу и службе охраны", - сказал Салливан в ходе брифинга для журналистов. Как проинформировал представитель Белого дома, визит американского лидера в Киев был спланирован "до мельчайших деталей". Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853193933.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, нато