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Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев
Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев
Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за его внезапный визит в Киев. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:28
2023-02-20T16:28
в мире
украина
джо байден
сша
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за его внезапный визит в Киев.Пользователи портала напомнили американскому лидеру, что он совершенно забыл про проблемы в своей собственной стране и катастрофу в штате Огайо, отдавая приоритет Украине из-за денег, а некоторые и вовсе предположили, что Байден не знал, куда направляется."Байдена больше интересуют деньги налогоплательщиков, чем они сами. Украина для "глубинного государства" — крупнейший кладезь дохода в современной истории", — отметил Seth."Слабоумие слабоумием, а следить, как отмываются денежки при этом успевает на отлично!" — сыронизировал IcareAboutFact.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава США заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором объявят во вторник. Он будет включать в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский, в свою очередь, назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853195782.html
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в мире, украина, джо байден, сша, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Джо Байден, США, Владимир Зеленский, Киев
16:28 20.02.2023
 
Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев

Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после его визита в Киев

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за его внезапный визит в Киев.
Пользователи портала напомнили американскому лидеру, что он совершенно забыл про проблемы в своей собственной стране и катастрофу в штате Огайо, отдавая приоритет Украине из-за денег, а некоторые и вовсе предположили, что Байден не знал, куда направляется.
Джо Байден, Владимир и Елена Зеленские во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:24
США планировали визит Байдена в Киев месяцами
"Байдена больше интересуют деньги налогоплательщиков, чем они сами. Украина для "глубинного государства" — крупнейший кладезь дохода в современной истории", — отметил Seth.

"А в Огайо он так не поехал. И жертв других катастроф в стране, которую якобы представляет, тоже не поддержал. Только Украина его и интересует!" — возмутилась Rerea.

"Слабоумие слабоумием, а следить, как отмываются денежки при этом успевает на отлично!" — сыронизировал IcareAboutFact.

"Вот Байден-то удивился… Он-то думал, что его везут в Делавэр…", — пошутил Alpha King Anonymous.

Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава США заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором объявят во вторник. Он будет включать в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский, в свою очередь, назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:24
Белый дом раскрыл смысл визита Байдена на Украину
 
В миреУкраинаДжо БайденСШАВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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