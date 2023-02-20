https://ria.ru/20230220/bayden-1853196499.html

Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев

Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев

Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за его внезапный визит в Киев. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:28

2023-02-20T16:28

2023-02-20T16:28

в мире

украина

джо байден

сша

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за его внезапный визит в Киев.Пользователи портала напомнили американскому лидеру, что он совершенно забыл про проблемы в своей собственной стране и катастрофу в штате Огайо, отдавая приоритет Украине из-за денег, а некоторые и вовсе предположили, что Байден не знал, куда направляется."Байдена больше интересуют деньги налогоплательщиков, чем они сами. Украина для "глубинного государства" — крупнейший кладезь дохода в современной истории", — отметил Seth."Слабоумие слабоумием, а следить, как отмываются денежки при этом успевает на отлично!" — сыронизировал IcareAboutFact.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава США заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором объявят во вторник. Он будет включать в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский, в свою очередь, назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853195782.html

https://ria.ru/20230220/vizit-1853195528.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, джо байден, сша, владимир зеленский, киев