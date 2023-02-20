Читатели DM напомнили Байдену о катастрофе в США после его визита в Киев
Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после его визита в Киев
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента США Джо Байдена за его внезапный визит в Киев.
Вчера, 16:24США планировали визит Байдена в Киев месяцами
"Байдена больше интересуют деньги налогоплательщиков, чем они сами. Украина для "глубинного государства" — крупнейший кладезь дохода в современной истории", — отметил Seth.
"А в Огайо он так не поехал. И жертв других катастроф в стране, которую якобы представляет, тоже не поддержал. Только Украина его и интересует!" — возмутилась Rerea.
"Слабоумие слабоумием, а следить, как отмываются денежки при этом успевает на отлично!" — сыронизировал IcareAboutFact.
"Вот Байден-то удивился… Он-то думал, что его везут в Делавэр…", — пошутил Alpha King Anonymous.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава США заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором объявят во вторник. Он будет включать в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский, в свою очередь, назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.